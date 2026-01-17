Στέλιος Μάινας: «Για πολλά χρόνια μου πρότειναν τον ρόλο του Τίμου κι αρνιόμουν – Ήθελα να φύγω από αυτήν την εικόνα»

Για τη σχέση του με τον πατέρα του και τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα που γνώρισε μέσα από τους «Μεν και Δεν» μίλησε ο Στέλιος Μάινας στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» της ΕΡΤ, με αφορμή το νέο του βιβλίο «Αρόδου».

«Ο μπαμπάς μου είναι καπετάνιος κι οι θείοι μου μηχανικοί. Η θάλασσα είναι ένας αγώνας καθημερινός. 17 Δεκεμβρίου του 1970 άκουσα από την ασπρόμαυρη τηλεόραση ότι ένα πλοίο βυθίστηκε στις Φιλιππίνες. Μετά από μια εβδομάδα έμαθα ότι είχε γίνει ναυάγιο του πλοίου του πατέρα μου κι είχε γλιτώσει.

Τα παιχνίδι που φέρνουν οι ναυτικοί στα παιδιά τους είναι η εξαγορά των τύψεων γιατί αφήνουν τις οικογένειές τους. Εγώ την ένιωσα διπλά την έλλειψη γιατί είμαι και παιδί χωρισμένων γονιών. Δεν τον γνώρισα πολύ τον πατέρα μου. Είχαμε σχέσεις από την ενηλικίωσή μου και μετά κι άρχισα να καταλαβαίνω τη μοναξιά του κι όλο αυτό που φέρνει. Οι ήρωες είναι οι γυναίκες ναυτικών κι όχι οι ναυτικοί», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός.

Οι Μεν και οι Δεν, ο Ρώμας, η Κουρή και Ευείδη

«Καμια φορά βλέπω τους Μεν και τους Δεν και λέω “τι έκανες ρε φίλε, ρεζίλι”. Με την καλή έννοια γιατί αγάπησα αυτή τη σειρά. Με τον Χάρη Ρώμα και την Άννα Κουρή βρισκόμαστε πολύ συχνά. Δυστυχώς με την Τζόυς Ευείδη δεν έχουμε πολλές επαφές. Τους αγαπώ και τους εκτιμώ και την Τζόυς το ίδιο. Αυτά είναι τα νιάτα μου. Το είχα χαρεί με μέτρο. Δεν μπορείς να είσαι πάντα ο πρωταγωνιστής στη ζωή.

Πιστεύω ότι τα remake είναι ξαναζεσταμένο φαγητό. Για πολλά χρόνια μου πρότειναν τον ρόλο του Τίμου, για αυτό έλεγα όχι κι ήθελα να φύγω από αυτήν την εικόνα. Δεν ήμουν αυτό. Ήμουν ένα φοβισμένο παιδάκι, χαμηλών τόνων, που έτρωγα πολύ ξύλο στη γειτονιά», ανέφερε ο Στέλιος Μάινας για τη μεγάλη επιτυχία.

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Σολωμού: «Μετάνιωσα που η εκπομπή πήγε στην τηλεόραση» – «Δεν τηρήθηκαν συμφωνίες» (Video)

Έλλη Κοκκίνου: «Μου έχουν κάνει πρόταση για το Survivor και μου είπαν, “πες απλά το νούμερο και έκλεισε”, είπα “όχι”»

Ο Τζίμι Κίμελ τρολάρει τον Τραμπ που πήρε το Νόμπελ Ειρήνης από τη Ματσάδο: «Είναι σαν πιπίλα» (Video)