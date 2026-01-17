Μαρία Σολωμού: «Μετάνιωσα που η εκπομπή πήγε στην τηλεόραση» – «Δεν τηρήθηκαν συμφωνίες» (Video)

Η Μαρία Σολωμού σε συνέντευξή της στο «Ραντεβού το ΣΚ» και στον Σαράντη Μαριεττή εξέφρασε τη μεταμέλειά της για την απόφαση να προβληθεί η εκπομπή «Μαρία τη νύχτα» στην τηλεόραση, χαρακτηρίζοντάς το λάθος. Τόνισε ότι λειτούργησε καλύτερα ως podcast, καθώς εκεί επιλέγει η ίδια τους καλεσμένους και τη θεματολογία χωρίς περιορισμούς.

«Μετάνιωσα που πήγε και τηλεοπτικά»

«Το κάνω με πολλή χαρά και δεν έχω καμία υποχρέωση να ξρατήσω χρόνο και να βγάλω juicy είδηση και να μιλήσω για την επικαιρότητα. Δεν έχω υποχρέωση ούτε καν να κάνω ερωτήσεις.

Βεβαίως και μετάνιωσα που πήγε και τηλεοπτικά. Είμαι πολύ καλοπροαίρετη με τις συμφωνίες που γίνονται λεκτικά. Αν εγώ ήξερα ότι θα έπρεπε να μοντάρω τόσο την εκπομπή μου, που να μην φαίνεται ότι είναι “Μαρία τη νύχτα”… Αν δεις την εκπομπή τηλεοπτικά και στο YouTube, θα πεις ότι άλλη μέρα τα είπανε (σ.σ. οι καλεσμένοι)», ανέφερε αρχικά η Μαρία Σολωμού.

«Δεν μου άρεσε εμένα και δεν με εκπροσωπούσε»

«Δεύτερον όταν συμφωνείς κάποια συγκεκριμένη ώρα και δεν τηρείται… Εγώ ήξερα που πηγαίνω απέναντι γιατί ήξερα ότι υπάρχει μια μεταμεσονύκτια ζώνη που μπορεί ο κόσμος να γουστάρει και να είναι πιο ελεύθερη. Δεν ήταν. Οπότε δεν μου άρεσε εμένα και δεν με εκπροσωπούσε. Δεν κοίταξα ποτέ ποιος τη βλέπει.

Δεν έχω υποχρέωση να παραδώσω 4 εκπομπές τον μήνα. Μπορεί να παραδώσω δύο-τρεις. Πήγα να κάνω κάτι κακονικό και μετά είπα “υπάρχει περίπτωση να μην έχεις στην τηλεόραση κάποιους κανόνες;”. Και καλά κάνει», πρόσθεσε.

Γιατί δεν πηγαίνει καλεσμένη σε μια τηλεοπτική εκπομπή όπως το Γιώργου Λιάγκα και προτιμά το διαδίκτυο; «Είμαι σίγουρη ότι αν πάω στον Fipster, στην επόμενη εκπομπή του δεν θα βγει να με βρίζει. Ούτε θα παραποιήσει τα λεγόμενά μου.»

