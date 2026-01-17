Το… υπαρκτό ΠΑΣΟΚ, οι σέκτες και οι αλχημείες

Μέσα στον χαμό με τα πιθανολογούμενα νέα κόμματα όλοι διαπιστώνουν την ευκαιρία που έχει η ΝΔ να πλασαριστεί ως μόνη κυβερνητική λύση, εκμεταλλευόμενη τόσο τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης όσο και την ανάδειξη αντιπάλων που θα προκαλούσαν… τρόμο στον κεντρώο χώρο.

Θεωρητικά ωστόσο ο εντεινόμενος ανταγωνισμός μεταξύ διαφόρων οπαδών θεωριών συνωμοσίας, θρησκευτικών και παραθρησκευτικών σεκτών κ.λπ. θα έπρεπε να αποτελεί καύσιμο και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, μετά τις περιπέτειες και τη συρρίκνωση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι, αν μη τι άλλο, το μόνο υπαρκτό κόμμα στην Κεντροαριστερά που θα μπορούσε να διεκδικήσει κυβερνητικό ρόλο.

Πώς όμως να συμβεί αυτό όταν η δημοσκοπική βελόνα είναι κολλημένη στα χαμηλά, όταν η κομματική ενότητα είναι ανέκδοτο, όταν ένα μέρος της εσωκομματικής αντιπολίτευσης φλερτάρει με τον ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα Τσίπρα πριν καν αυτό εμφανιστεί και όταν όλοι οι δελφίνοι – που δεν είναι και λίγοι – κάνουν από τώρα τα κουμάντα τους για την «επόμενη μέρα»;

Πάντως, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις – και οι κανονικές και αυτές με τις αλχημείες –, αρχίζει να αχνοφαίνεται μια απάντηση στο προσφάτως διατυπωθέν ερώτημα: «Πόσους μπορεί να θρέψει ο αντιμητσοτακισμός;». Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, πολλούς. Περισσότερους απ’ όσους αντέχουν το πολιτικό σύστημα και η ίδια η χώρα…

Διαβάστε επίσης:

«Σας αγαπώ»: Ο Άδωνις, η καρδούλα και η γυναίκα που «κατέστρεψε την προπαγάνδα της αριστεράς» (Video)

«Πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη»: Αδιανόητες εκφράσεις Φωτήλα, οι χυδαίες «οδηγίες» στον Σβόλη – Η απάντηση του δημάρχου Πατρέων (Video)

Εκδήλωση στην Κομοτηνή για την τεχνητή Νοημοσύνη – Το βιβλίο του παρουσιάζει ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης