Βιβλίο: Η Βόρειος Ήπειρος ως παράπλευρη απώλεια

Ζίγκμουντ Μινέικο

Ελλάδα, Αλβανία και Ήπειρος

Η ματιά ενός Πολωνού μηχανικού της Β. Ηπείρου (1914 – 1916)

Μεταγραφή – μετάφραση: Αναστασία Χατζηγιαννίδη

Εισαγωγή – σημειώσεις: Νίκος Σαραντάκος

Εκδόσεις: Ρόπτρον

Σελ.: 224

Η ιστορική βαρύτητα αυτών των κειμένων κορυφώνεται στο 1914, τη χρονιά κατά την οποία τα Βαλκάνια παύουν να είναι περιφέρεια και μετατρέπονται σε προανάκρουσμα της ευρωπαϊκής κατάρρευσης. Στα Βαλκάνια, την ώρα που η ευρωπαϊκή ισορροπία αποσαθρώνεται και οι παλαιές αυτοκρατορικές δομές υποχωρούν, η Βόρειος Ήπειρος μετατρέπεται σε πεδίο αβεβαιότητας, διεκδίκησης και ηθικής δοκιμασίας, όπου οι αποφάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων, οι εθνικές διεκδικήσεις και η βία επί του εδάφους συγκρούονται.

Οι ανταποκρίσεις και οι χειρόγραφες σημειώσεις του Ζίγκμουντ Μινέικο καταγράφουν αυτήν τη συνθήκη εκ των έσω: έναν κόσμο όπου τα σύνορα χαράσσονται πριν σταθεροποιηθούν, οι πληθυσμοί μετατρέπονται σε διαπραγματευτικά μεγέθη και η Ιστορία παύει να προσφέρει εγγυήσεις. Ο λόγος του Μινέικο λειτουργεί ως μαρτυρία ευθύνης, φωτίζοντας το σημείο όπου η πολιτική επιλογή μετατρέπεται σε ηθικό χρέος και η ουδετερότητα καθίσταται μορφή συνενοχής.

Το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας υπογράφτηκε στις 17 (4) Μαΐου 1914, μεταξύ της αλβανικής κυβέρνησης, που επικεφαλής της ήταν ο πρίγκιπας Βιντ και του προέδρου της «Αυτόνομης Δημοκρατίας της Βορείου Ηπείρου» Γεωργίου Χρηστάκη – Ζωγράφου

Η Βόρειος Ήπειρος του 1914 ξεπερνά τα περιορισμένα όρια ενός τοπικού εθνικού ζητήματος και γίνεται το επίκεντρο της ευρωπαϊκής διπλωματίας σε μια στιγμή γενικευμένης αποσταθεροποίησης. Οι αποφάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων, οι χαράξεις συνόρων σε γραφεία μακριά από το πεδίο και η επιβολή «λύσεων» στο όνομα της ισορροπίας ισχύος μετατρέπουν την περιοχή σε εργαστήριο διεθνούς κυνισμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι σημειώσεις και οι ανταποκρίσεις του Ζίγκμουντ Μινέικο αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς καταγράφουν τη σύγκρουση ανάμεσα στη διπλωματική αφαίρεση και την ανθρώπινη πραγματικότητα. Η Βόρειος Ήπειρος εμφανίζεται ως χώρος όπου η διεθνής πολιτική δοκιμάζει τα όριά της, μετατρέποντας πληθυσμούς σε παραμέτρους και την ιστορική συνέχεια σε αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Η μαρτυρία του Μινέικο φωτίζει ακριβώς αυτήν τη ρήξη, αποκαλύπτοντας το σημείο όπου η διπλωματία εγκαταλείπει τον χαρακτήρα της τεχνικής διαχείρισης και εγγράφεται ως πράξη ευθύνης με συνέπειες που εκτείνονται στον χρόνο.

Ένας Πολωνός μηχανικός ως ιστορικός μάρτυρας

Η φυσιογνωμία του Ζίγκμουντ Μινέικο δεν υπόκειται σε εύκολες κατηγοριοποιήσεις. Πολωνός μηχανικός, γεννημένος το 1840 σε μια περιοχή που σήμερα ανήκει στη Λευκορωσία, γόνος οικογένειας που έφερε το τραύμα των διαμελισμών της Πολωνίας και την εμπειρία της καταστολής των εξεγέρσεων κατά της τσαρικής εξουσίας, ο Μινέικο ανήκει σε εκείνη τη γενιά Ευρωπαίων του 19ου αιώνα για τους οποίους η πατρίδα δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Η ίδια του η βιογραφία είναι μια άσκηση επιβίωσης μέσα σε αυτοκρατορίες.

Ο Ζίγκμουντ Μινέικο (1840 – 1925) όταν ήταν περίπου 18 ετών. Εκείνη την εποχή σπούδαζε σε στρατιωτική σχολή στην Αγία Πετρούπολη

Ακριβώς αυτή η εμπειρία τον καθιστά μοναδικό παρατηρητή των βαλκανικών εξελίξεων. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το ενδιαφέρον του Μινέικο για την Ελλάδα και τη Βόρειο Ήπειρο δεν πηγάζει από το κίνημα του ρομαντικού φιλελληνισμού αλλά από το βαθύ τραυματικό βίωμα ενός ανθρώπου του οποίου η πατρίδα έχει γνωρίσει τη βία των συνόρων, την αυθαιρεσία των Μεγάλων Δυνάμεων και τη σκληρή λογική των αυτοκρατορικών ισορροπιών.

Είναι μηχανικός κι αυτή η λεπτομέρεια είναι ο λόγος που η γραφή του, ακόμη και όταν γίνεται συναισθηματική, διατηρεί μια δομική ακρίβεια, μια εμμονή στη γεωγραφία, στις υποδομές, στους δρόμους, στα λιμάνια, στα φυσικά εμπόδια. Η Ιστορία, για τον Μινέικο, δεν αντιμετωπίζεται ως αφηρημένη έννοια· είναι χώρος, εγγράφεται στον χώρο, στο έδαφος, στις μετακινήσεις στρατευμάτων και στις πραγματικές οικονομικές δυνατότητες που καθορίζουν τις αποφάσεις.

Η Ελλάδα ως δεύτερη πατρίδα

Από τη στιγμή της εγκατάστασής του στη χώρα, ο Ζίγκμουντ Μινέικο εντάσσεται ενεργά στον μηχανισμό του νεοελληνικού κράτους, συμμετέχοντας στα μεγάλα έργα υποδομής και στην τεχνική του οργάνωση. Η δράση του εκτείνεται πέρα από το πεδίο της μηχανικής και αγγίζει τον πυρήνα της δημόσιας ζωής: εκεί όπου τα έργα, οι θεσμοί και οι πολιτικές αποφάσεις συναντούν την κοινωνική πραγματικότητα. Ο Μινέικο κινείται μέσα σε αυτό το πεδίο με επίγνωση των περιορισμών και των δυνατοτήτων του, παρακολουθώντας από κοντά τη διαδικασία συγκρότησης του κράτους και καταγράφοντας τις αδυναμίες, τις φιλοδοξίες και τις αντιφάσεις του ελληνικού δημόσιου χώρου.

Η Ελλάδα της ύστερης Belle Époque προβάλλει για τον Ζίγκμουντ Μινέικο ως μια διαδικασία πολιτικής μετάβασης. Είναι ένα κράτος νεαρό και φιλόδοξο, διαμορφωμένο από έντονα εσωτερικά μέτωπα και ανοιχτές εθνικές εκκρεμότητες, που επιχειρεί να συγκροτήσει θεσμούς, να χαράξει στρατηγική και να σταθεί σε έναν ασταθή διεθνή χώρο. Η πολιτική του καθημερινότητα φέρει το βάρος της προσδοκίας και της αβεβαιότητας, της φιλοδοξίας και των ορίων που θέτει η πραγματικότητα.

Η ένταξη του Μινέικο στον ελληνικό χώρο του προσδίδει τη θέση ενός ενδιάμεσου παρατηρητή, ικανού να βλέπει χωρίς ωραιοποίηση και χωρίς απόσταση ασφαλείας. Η γραφή του δεν αναζητά την ευκολία της κολακείας ή της καταγγελίας. Προκύπτει από την αίσθηση ότι η Ελλάδα, και ιδίως η Ήπειρος, βρίσκεται σε μια ιστορική καμπή που του είναι οικεία. Μια στιγμή μετάβασης όπου οι αποφάσεις αποκτούν μακρά διάρκεια και οι εκκρεμότητες μετατρέπονται σε πεπρωμένο, όπως ακριβώς είχε συμβεί στην πατρίδα του έναν αιώνα νωρίτερα.

Το 1914: μια χρονιά που δεν έκλεισε ποτέ…

Το κεντρικό ιστορικό νήμα της έκδοσης οργανώνεται γύρω από το έτος 1914, ως ανοιχτό ιστορικό τραύμα. Το 1914 υπερβαίνει την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και αποκτά, για τη Βόρειο Ήπειρο, το ειδικό βάρος της στιγμής κατά την οποία η προσδοκία της εθνικής αποκατάστασης προσκρούει μετωπικά στη σκληρή λογική της διεθνούς διπλωματίας. Εκεί, η ιστορική δυναμική αποσυνδέεται από τη βούληση των πληθυσμών και υπάγεται σε αποφάσεις που λαμβάνονται αλλού, με όρους ισορροπίας ισχύος και όχι ιστορικής δικαιοσύνης.

Μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους, η περιοχή της Βορείου Ηπείρου βρίσκεται σε ένα ιδιότυπο καθεστώς εκκρεμότητας. Η ελληνική παρουσία είναι κοινωνικά και πολιτισμικά βαθιά ριζωμένη, αλλά οι αποφάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων, με αποκορύφωμα το Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας, επιβάλλουν την ενσωμάτωση της περιοχής στο νεοσύστατο αλβανικό κράτος. Ο Μινέικο παρακολουθεί από κοντά την ένταση, τις συγκρούσεις, τις εναλλαγές εξουσίας, αλλά κυρίως το κλίμα αβεβαιότητας που διαπερνά τον τοπικό πληθυσμό.

Το 1914, όπως αναδύεται μέσα από τις ανταποκρίσεις του Ζίγκμουντ Μινέικο, προσλαμβάνεται ως στιγμή παγίωσης και όχι ως στιγμή επίλυσης. Οι αποφάσεις εγγράφονται στο χαρτί χωρίς να αποκτούν πλήρη εφαρμογή, οι διοικητικές μεταβολές διαδέχονται η μία την άλλη χωρίς να παράγουν σταθερότητα, οι προσδοκίες ενεργοποιούνται και αφήνονται μετέωρες. Η χρονιά αυτή εγκαινιάζει μια κατάσταση διαρκούς εκκρεμότητας, έναν ιστορικό χρόνο που δεν ολοκληρώνεται. Σε αυτό το σημείο η πολιτική αποκαλύπτεται ως πρακτική αναβολής, με το κόστος των επιλογών να μεταφέρεται στο μέλλον και να επιστρέφει πολλαπλασιασμένο στις επόμενες γενιές.

Εθνογραφικός χάρτης της Βόρειας Ηπείρου του 1913 (ελληνική οπτική γωνία). Τα μπλε τετράγωνα είναι οι Έλληνες, τα πορτοκαλί είναι οι Αλβανοί. Στη γαλλική και την ελληνική γλώσσα. Πηγή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ανταποκρίσεις ως πολιτική πράξη

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του υλικού δημοσιεύτηκε αρχικά στον πολωνικό Τύπο. Ο Ζίγκμουντ Μινέικο απευθύνεται έτσι σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινό, μεταφέροντας τη σημασία του βορειοηπειρωτικού ζητήματος έξω από τα στενά εθνικά συμφραζόμενα. Οι ανταποκρίσεις του λειτουργούν ως συνειδητή πράξη διεθνοποίησης ενός ζητήματος που συνήθως εγκλωβίζεται στην περιφέρεια. Η Βόρειος Ήπειρος αναδεικνύεται ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η ευρωπαϊκή ισορροπία δυνάμεων παράγει αδικίες και μεταθέτει τις ευθύνες της.

Σε αυτό το επίπεδο, η γραφή του αποκτά σαφή πολιτική λειτουργία. Η παράθεση γεγονότων, οι επισημάνσεις αντιφάσεων και τα διοικητικά αδιέξοδα συνθέτουν ένα πλέγμα κριτικής που αντλεί τη δύναμή του από την ακρίβεια και τη ενδελεχή παρατήρηση. Η μηχανική σκέψη μετατρέπεται σε εργαλείο πολιτικής ανάγνωσης της πραγματικότητας. Η επίδειξη των δεδομένων αρκεί για να καταστήσει ορατό το πρόβλημα και να μεταφέρει το ερώτημα της ευθύνης στο επίπεδο της ευρωπαϊκής συνείδησης.

Η σημασία της παρούσας έκδοσης

Η εκδοτική εργασία που παρουσιάζεται εδώ αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή καθιστά προσβάσιμο ένα πολύτιμο αρχειακό υλικό, αλλά κυρίως επειδή σέβεται τον διττό χαρακτήρα των κειμένων του Ζίγκμουντ Μινέικο: ως δημόσιων δημοσιογραφικών ανταποκρίσεων και ως ιδιωτικών χειρόγραφων σημειώσεων. Η σαφής διάκριση των δύο σωμάτων επιτρέπει στον αναγνώστη να παρακολουθήσει τη μετάβαση από το δημόσιο βλέμμα της τεκμηρίωσης στην εσωτερική επεξεργασία των γεγονότων και από την υποχρέωση της πληροφόρησης στη δοκιμασία της κατανόησης.

Ιδίως οι χειρόγραφες σημειώσεις, απαλλαγμένες από τη μορφολογική πειθαρχία της δημοσιογραφίας, φωτίζουν έναν άνθρωπο που δεν αρκείται στην καταγραφή της Ιστορίας, αλλά προσπαθεί να τη συλλάβει εν τη γενέσει της. Οι αβεβαιότητες, οι χρονικές ασάφειες, οι επαναφορές στα ίδια γεγονότα δεν λειτουργούν ως ένδειξη αδυναμίας· συγκροτούν, αντίθετα, τεκμήρια ιστορικής ειλικρίνειας. Σε αυτές τις σελίδες η Ιστορία εμφανίζεται ως ανοιχτή διαδικασία σκέψης, ευθύνης και αμφιβολίας και ακριβώς σε αυτό έγκειται η διαχρονική αξία της παρούσας έκδοσης.

Γιατί το 1914 εξακολουθεί να μας αφορά

Η Βόρειος Ήπειρος του 1914 δεν συγκροτεί ένα κλειστό ιστορικό κεφάλαιο. Λειτουργεί ως παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι διεθνείς συνθήκες παρακάμπτουν κοινωνικές πραγματικότητες και οι μεγάλες αφηγήσεις της ειρήνης και της σταθερότητας οικοδομούνται πάνω σε τοπικές ματαιώσεις. Ο Ζίγκμουντ Μινέικο, προερχόμενος από έναν λαό που γνώρισε τον διαμελισμό και τη διαρκή αναβολή της ιστορικής δικαίωσης, αναγνωρίζει εγκαίρως τα προειδοποιητικά σημάδια αυτής της διαδικασίας.

Η σημερινή ανάγνωση της έκδοσης υπερβαίνει τη λειτουργία της αναδρομής. Αποτελεί άσκηση ιστορικής ενσυναίσθησης χωρίς εξιδανίκευση και χωρίς εκ των υστέρων βεβαιότητες. Μας καλεί να προσεγγίσουμε το 1914 όχι μόνο ως προοίμιο ενός παγκόσμιου πολέμου, αλλά ως τη χρονική τομή κατά την οποία μικρές περιοχές εγκλωβίστηκαν σε αποφάσεις που δεν είχαν τη δυνατότητα να επηρεάσουν. Σε αυτήν την αδυναμία παρέμβασης, σε αυτήν τη μετακύλιση της ευθύνης προς το μέλλον, βρίσκεται ο λόγος για τον οποίο το 1914 παραμένει ενεργό ιστορικό ερώτημα.

Το βιβλίο αυτό διακρίνεται για τον χαμηλόφωνο τόνο και τη μετρημένη του βεβαιότητα. Προσφέρει μια ήρεμη, τεκμηριωμένη μαρτυρία για τους τρόπους με τους οποίους συγκροτούνται τα ιστορικά αδιέξοδα. Ο Ζίγκμουντ Μινέικο, Πολωνός μηχανικός στην Ελλάδα της Belle Époque, καταγράφει με ακρίβεια και αίσθηση ευθύνης τη χρονική τομή κατά την οποία το 1914 διαμόρφωσε, χωρίς να επιλύσει, τη μοίρα της Βορείου Ηπείρου.

Η ουσιαστική αξία της έκδοσης βρίσκεται σε αυτήν ακριβώς την υπενθύμιση: ότι η Ιστορία συχνά παραμένει ανοιχτή, πέρα από συνθήκες και αποφάσεις. Διατηρείται ως εκκρεμότητα, ως έργο με σαφή θεμέλια και αυστηρό σχεδιασμό, που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, σαν μια γέφυρα προορισμένη να ενώσει, η οποία έμεινε μετέωρη πάνω από τον χρόνο.

Διαβάστε επίσης:

Βιβλίο: Ρεμπέτικο (Το κακό βοτάνι)

Βιβλίο: Ο χάρτης της μνήμης πάνω στο σώμα της πόλης

«Τα Αδημοσίευτα» ενός ανήσυχου ρεπόρτερ