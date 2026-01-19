Αναστάτωση στο λιμάνι του Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στη Πύλη Ε1 – Σώα η οδηγός

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (19/1) στο λιμάνι του Πειραιά, όταν αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα στη Πύλη Ε1.

Ευτυχώς, η οδηγός και μοναδική επιβαίνουσα του αυτοκινήτου ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της από στελέχη του Λιμενικού, με τη συνδρομή δυνάμεων της Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» για προληπτικό έλεγχο.

Το Ι.Χ.Ε. όχημα ανελκύστηκε στη στεριά με γερανοφόρο όχημα, ενώ τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.

