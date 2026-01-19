search
19.01.2026 11:05

Αναστάτωση στο λιμάνι του Πειραιά: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στη Πύλη Ε1 – Σώα η οδηγός

19.01.2026 11:05
limani_piraeus_new
φωτογραφία αρχείου

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (19/1) στο λιμάνι του Πειραιά, όταν αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα στη Πύλη Ε1.

Ευτυχώς, η οδηγός και μοναδική επιβαίνουσα του αυτοκινήτου ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις της από στελέχη του Λιμενικού, με τη συνδρομή δυνάμεων της Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο» για προληπτικό έλεγχο.

Το Ι.Χ.Ε. όχημα ανελκύστηκε στη στεριά με γερανοφόρο όχημα, ενώ τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 12:07

