search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 00:12
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.01.2026 22:35

Χαλάνδρι: Διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά – Απεγκλωβίστηκε άνδρας (Video)

19.01.2026 22:35
xalandri fotia diamerisma – new
Photo: screenshot video

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου, το απόγευμα της Δευτέρας, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική

Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν έναν 55χρονο άνδρα, παρά τις αρχικές αναφορές ότι δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά στο Χαλάνδρι εκδηλώθηκε στις 6:05 μ.μ. σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, διασώθηκε ο 55χρονος άνδρας που διέμενε στο διαμέρισμα, το οποίο, ωστόσο, καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ αποφεύχθηκε η επέκταση της φωτιάς σε διπλανά διαμερίσματα.

Στο συμβάν επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Διαβάστε επίσης:

Κορυδαλλός: Συμβόλαιο θανάτου «βλέπουν» οι Αρχές πίσω από τη δολοφονία του 49χρονου βαρυποινίτη στις φυλακές

Αγρίνιο: «Θα με σκότωνε αυτός αν δεν του έριχνα εγώ» φέρεται να ισχυρίστηκε ο δράστης της δολοφονίας του 51χρονου κοινοτάρχη

Αχαΐα: Δεύτερο δυστύχημα στην ΕΟ Πατρών-Τρίπολης μέσα σε λίγες ώρες – Νεκρός 29χρονος μοτοσικλετιστής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ispania tragodia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Οι συγκλονιστικές ιστορίες μέσα από τα συντρίμμια –Το 6χρονο κορίτσι που περπατούσε μόνο του στις ράγες

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ζελένσκι για μαζικό χτύπημα της Ρωσίας: «Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να το πραγματοποιήσει»

ursula 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν προς Κογκρέσο ΗΠΑ: «Αδιαμφισβήτητος σεβασμός στην κυριαρχία της Γροιλανδίας»

lefkos oikos 5543- new
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Το καταφύγιο του Τραμπ για την περίπτωση πυρηνικού πολέμου – Η σύνδεση με την κατεδάφιση της Ανατολικής πτέρυγας

turkia police
ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη Γάλλος δημοσιογράφος στην Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια φιλοκουρδικής διαδήλωσης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
senegali11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

mikroplastika new
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

«Kerberos»: Φοιτητές δημιούργησαν προβιοτικό που δεσμεύει τα μικροπλαστικά στο έντερο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 00:08
ispania tragodia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Οι συγκλονιστικές ιστορίες μέσα από τα συντρίμμια –Το 6χρονο κορίτσι που περπατούσε μόνο του στις ράγες

zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ζελένσκι για μαζικό χτύπημα της Ρωσίας: «Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να το πραγματοποιήσει»

ursula 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν προς Κογκρέσο ΗΠΑ: «Αδιαμφισβήτητος σεβασμός στην κυριαρχία της Γροιλανδίας»

1 / 3