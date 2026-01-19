Χαλάνδρι: Διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά – Απεγκλωβίστηκε άνδρας (Video)

Φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου, το απόγευμα της Δευτέρας, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική

Το διαμέρισμα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν έναν 55χρονο άνδρα, παρά τις αρχικές αναφορές ότι δεν υπήρχαν εγκλωβισμένοι.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά στο Χαλάνδρι εκδηλώθηκε στις 6:05 μ.μ. σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου.

Πυρκαγιά σε διαμέρισμα σε περιοχή του δήμου Χαλανδρίου. Eπιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 19, 2026

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, διασώθηκε ο 55χρονος άνδρας που διέμενε στο διαμέρισμα, το οποίο, ωστόσο, καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ αποφεύχθηκε η επέκταση της φωτιάς σε διπλανά διαμερίσματα.

Στο συμβάν επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Διαβάστε επίσης:

Κορυδαλλός: Συμβόλαιο θανάτου «βλέπουν» οι Αρχές πίσω από τη δολοφονία του 49χρονου βαρυποινίτη στις φυλακές

Αγρίνιο: «Θα με σκότωνε αυτός αν δεν του έριχνα εγώ» φέρεται να ισχυρίστηκε ο δράστης της δολοφονίας του 51χρονου κοινοτάρχη

Αχαΐα: Δεύτερο δυστύχημα στην ΕΟ Πατρών-Τρίπολης μέσα σε λίγες ώρες – Νεκρός 29χρονος μοτοσικλετιστής