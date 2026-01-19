Κορυδαλλός: Συμβόλαιο θανάτου «βλέπουν» οι Αρχές πίσω από τη δολοφονία του 49χρονου βαρυποινίτη στις φυλακές

Για συμβόλαιο θανάτου κάνουν λόγο οι πρώτες εκτιμήσεις για τη δολοφονία 49χρονου βαρυποινίτη μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, από συγκρατούμενό του.

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας, 19/1, στην Γ΄ πτέρυγα της φυλακής, όταν ένας 28χρονος Έλληνας κρατούμενος επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι σε 49χρονο συγκρατούμενό του, αλβανικής καταγωγής, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τόσο το θύμα, όσο και ο δράστης, έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν, με τους δύο τους να εκτίουν ποινή, μεταξύ άλλων, για δολοφονίες.

Συγκεκριμένα, το 49χρονο θύμα είχε διαπράξει τουλάχιστον δύο δολοφονίες στην Αλβανία, και εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης και φυλάκιση δύο ετών και 12 μηνών για ανθρωποκτονία από πρόθεση, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία.

Παράλληλα, ο 49χρονος φαίνεται πως ήταν μέλος συμμορίας στη νότια Αλβανία, που εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών.

Από την πλευρά του ο 28χρονος δράστης βρίσκεται στη φυλακή εδώ και μερικούς μήνες, καθώς είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος για ανθρωποκτονία, παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον Σεπτέμβριο του 2025 ο 28χρονος είχε πυροβολήσει εν ψυχρώ στο κεφάλι έναν άνδρα από την Αλβανία στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα.

Δολοφονία για το κουμάντο στις πιάτσες ναρκωτικών της Αθήνας

Σημειώνεται ότι την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Ασφάλεια Πειραιά, με τις πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών που χειρίζονται την υπόθεση να κάνουν λόγο για συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του 49χρονου, το οποίο εκτέλεσε ο 28χρονος κατόπιν εντολής άλλου Αλβανού βαρυποινίτη που έχει απασχολήσει τις Αρχές για δολοφονίες.

Κατά τις ίδιες πηγές, αντικείμενο της διαφωνίας που οδήγησε στη δολοφονία του 49χρονου φαίνεται πως ήταν το ποιος θα είχε τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών στην Αθήνα.

