19.01.2026 17:42

Δολοφόνησαν βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού – Τον σκότωσαν με αυτοσχέδιο μαχαίρι

19.01.2026 17:42
fylakes-korydallos-1

Αιματηρό επεισόδιο με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός κρατουμένου σημειώθηκε στην Γ’ Πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, 28χρονος Έλληνας κρατούμενος φέρεται να μαχαίρωσε με αυτοσχέδιο μαχαίρι 49χρονο συγκρατούμενό του, αλβανικής καταγωγής, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα, στα οποία υπέκυψε

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης κρατούνταν στις φυλακές από τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος για ανθρωποκτονία, παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το θύμα εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης και φυλάκιση δύο ετών και 12 μηνών για ανθρωποκτονία από πρόθεση, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία.

Μάλιστα, τον Ιούνιο του 2015, είχε δραπετεύσει στο πλαίσιο τακτικής άδειας που είχε λάβει και είχε διαφύγει στη χώρα του, όταν όμως επέστρεψε στην Ελλάδα, τον Δεκέμβριο του 2024, ξαναμπήκε στη φυλακή.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Πειραιά.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 19:58
