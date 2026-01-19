Απίστευτο περιστατικό στο Άργος: Βγήκαν τα όπλα μετά από διαλυμένο αρραβώνα, έντρομοι πολίτες έτρεχαν να κρυφτούν (Video) 

Στιγμές τρόμου έζησαν πολίτες το βράδυ του Σαββάτου, 17/1, στην κεντρική πλατεία του Άργους, η οποία μετετράπη σε πεδίο μάχης, με πυροβολισμούς και οχήματα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Όπως αναφέρει το anagnostis.org, το τρομακτικό περιστατικό έλαβε χώρα στο σημείο όπου γίνεται η λαϊκή αγορά, στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών ανάμεσα σε δύο οικογένειες Ρομά σχετικά με έναν αρραβώνα που ακυρώθηκε.

Η συνάντηση των δύο πλευρών για την επίλυση των διαφορών κατέληξε γρήγορα σε… μάχη, με τη βία να κλιμακώνεται όταν ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα ανέπτυξε ταχύτητα και εμβόλισε αυτοκίνητο της αντίπαλης οικογένειας, προκαλώντας χάος.

Μέσα στην αναταραχή, ένας εκ των εμπλεκομένων ξεκίνησε να πυροβολεί αρκετές φορές στον αέρα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο περαστικούς που παρακολουθούσαν έντρομοι τα όσα συνέβαιναν και ξεκίνησαν να τρέχουν πανικόβλητοι, προκειμένου να προφυλαχθούν από τα αδέσποτα πυρά.

Το περιστατικό κατεγράφη σε ένα τρομακτικό βίντεο που θυμίζει σκηνή από κινηματογραφική ταινία.

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Η επέμβαση της Αστυνομίας, με δυνάμεις της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας Άργους, ήταν καθοριστική για τη λήξη του επεισοδίου χωρίς να υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί.

Οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε μία σύλληψη, ενώ ταυτοποιήθηκαν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι που διακρίνονται στο βίντεο να διαφεύγουν. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, με την τοπική κοινωνία να παραμένει ανάστατη από τη θρασύτητα με την οποία έδρασαν οι εμπλεκόμενοι σε δημόσια θέα.

