search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 17:40
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.01.2026 16:54

Απίστευτο περιστατικό στο Άργος: Βγήκαν τα όπλα μετά από διαλυμένο αρραβώνα, έντρομοι πολίτες έτρεχαν να κρυφτούν (Video) 

19.01.2026 16:54
argos-purovolismoi

Στιγμές τρόμου έζησαν πολίτες το βράδυ του Σαββάτου, 17/1, στην κεντρική πλατεία του Άργους, η οποία μετετράπη σε πεδίο μάχης, με πυροβολισμούς και οχήματα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. 

Όπως αναφέρει το anagnostis.org, το τρομακτικό περιστατικό έλαβε χώρα στο σημείο όπου γίνεται η λαϊκή αγορά, στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών ανάμεσα σε δύο οικογένειες Ρομά σχετικά με έναν αρραβώνα που ακυρώθηκε

Η συνάντηση των δύο πλευρών για την επίλυση των διαφορών κατέληξε γρήγορα σε… μάχη, με τη βία να κλιμακώνεται όταν ένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα ανέπτυξε ταχύτητα και εμβόλισε αυτοκίνητο της αντίπαλης οικογένειας, προκαλώντας χάος

Μέσα στην αναταραχή, ένας εκ των εμπλεκομένων ξεκίνησε να πυροβολεί αρκετές φορές στον αέρα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο περαστικούς που παρακολουθούσαν έντρομοι τα όσα συνέβαιναν και ξεκίνησαν να τρέχουν πανικόβλητοι, προκειμένου να προφυλαχθούν από τα αδέσποτα πυρά.

Το περιστατικό κατεγράφη σε ένα τρομακτικό βίντεο που θυμίζει σκηνή από κινηματογραφική ταινία. 

Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Η επέμβαση της Αστυνομίας, με δυνάμεις της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας Άργους, ήταν καθοριστική για τη λήξη του επεισοδίου χωρίς να υπάρξουν θύματα ή τραυματισμοί. 

Οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε μία σύλληψη, ενώ ταυτοποιήθηκαν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι που διακρίνονται στο βίντεο να διαφεύγουν. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους, με την τοπική κοινωνία να παραμένει ανάστατη από τη θρασύτητα με την οποία έδρασαν οι εμπλεκόμενοι σε δημόσια θέα.

Διαβάστε επίσης:

Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί 17 ακόμη αγροτών και κτηνοτρόφων για παράνομες επιδοτήσεις

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τατόι η ταφή της (photos)

«Πυρά» Δεληβοριά σε Καρυστιανού για τις αμβλώσεις: «Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε διαβούλευση»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
spain train
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εντοπίστηκε σπασμένoς σύνδεσμος στις γραμμές στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Οι προειδοποιήσεις των μηχανοδηγών και το ανθρώπινο λάθος που αποκλείστηκε

mitsotakis-agrotes-345
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από τέσσερις ώρες κράτησε η συνάντηση των αγροτών με τον Μητσοτάκη

Tileorasi
MEDIA

Με διαφορά «ανάσας» πρώτο το Mega στην κούρσα τηλεθέασης των καναλιών την Παρασκευή (16/1)

Tom-Barrack-turkey
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Φωτογραφία εμφανίζει τον πρεσβευτή των ΗΠΑ να… προεδρεύει συνάντησης στο τουρκικό υπ. Άμυνας

russia pyrinika
ΚΟΣΜΟΣ

Σύμβουλος του Πούτιν προειδοποιεί ότι η Ρωσία θα «χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα» εναντίον της Ευρώπης αν ποτέ «φτάσει κοντά στην ήττα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
senegali11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 17:40
spain train
ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εντοπίστηκε σπασμένoς σύνδεσμος στις γραμμές στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος – Οι προειδοποιήσεις των μηχανοδηγών και το ανθρώπινο λάθος που αποκλείστηκε

mitsotakis-agrotes-345
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνω από τέσσερις ώρες κράτησε η συνάντηση των αγροτών με τον Μητσοτάκη

Tileorasi
MEDIA

Με διαφορά «ανάσας» πρώτο το Mega στην κούρσα τηλεθέασης των καναλιών την Παρασκευή (16/1)

1 / 3