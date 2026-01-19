Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί 17 ακόμη αγροτών και κτηνοτρόφων για παράνομες επιδοτήσεις

Στη δέσμευση των λογαριασμών 12 ακόμη αγροτών λόγω παράνομων επιδοτήσεων, προχώρησαν οι Αρχές.

Οι δεσμεύσεις των τραπεζικών λογαριασμών διατάχθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις καθώς και τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλαστογραφίας ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης και ηθική αυτουργία στις παραπάνω πράξεις

Οι εντολές για δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων αφορούν συνολικά 17 πρόσωπα, αγρότες και κτηνοτρόφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διατάξεις που ήδη έχουν σταλεί σε τραπεζικά ιδρύματα προς εκτέλεση αφορούν ως επί το πλείστον δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και κινητών περιουσιακών στοιχείων, καθώς οι ελεγχόμενοι φέρονται να έχουν εισπράξει επιδοτήσεις, οι οποίες αθροιστικά δεν υπερβαίνουν τις 120 χιλιάδες ευρώ.

Πλήρης δέσμευση κινητής και ακίνητης περιουσίας και τραπεζικών λογαριασμών έχει διαταχθεί σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων υπερβαίνει τις 120 χιλιάδες ευρώ. Την υπόθεση χειρίζεται η Οικονομική Αστυνομία και όταν ολοκληρωθεί η έρευνα η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία θα κρίνει εάν τα στοιχεία είναι αρκετά ώστε να ασκηθούν ποινικές διώξεις.

