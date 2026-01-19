Αγρίνιο: «Θα με σκότωνε αυτός αν δεν του έριχνα εγώ» φέρεται να ισχυρίστηκε ο δράστης της δολοφονίας του 51χρονου κοινοτάρχη

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία στη Μακρυνεία, κοντά στο Αγρίνιο, μετά τη δολοφονία του 51χρονου προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου Αιτωλοακαρνανίας από 44χρονο, με τον οποίο είχαν προσωπικές διαφορές. Ο δράστης κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, την ώρα που αποκαλύπτονται λεπτομέρειες γύρω από τις μεταξύ τους σχέσεις.

Ο αδερφός του δράστη υποστηρίζει πως περίμενε ότι το θύμα θα «σκότωνε» τον 44χρονο, ενώ ξάδερφος του προέδρου ανέφερε ότι οι δυο τους δεν είχαν καμία οικονομική διαφορά. Από την πλευρά του ένας κάτοικος που αντίκρισε τον δράστη όταν έφυγε από το σημείο της δολοφονίας, περιέγραψε τα όσα συνέβησαν και ισχυρίστηκε πως ο 44χρονος του είπε «θα με σκότωνε αυτός αν δεν του έριχνα εγώ».

Ο Δημήτρης Καραπάνος, βρισκόταν σε απόσταση περί τα 70-80 μέτρα από το σημείο όπου έλαβε χώρα η δολοφονία. «Πέρασαν τα αυτοκίνητα, πρώτα ο δράστης και σε απόσταση περίπου 70 μέτρα ερχόταν το θύμα. Πέρασαν και κρύφτηκαν σε μία στροφή, εγώ δεν έδωσα σημασία. Δεν τους έβλεπα ακριβώς που σταματήσανε. Ξαφνικά, ακούω τρεις πυροβολισμούς. Δεν έδωσα σημασία, νόμιζα πως χτύπησε κάνα πουλί κάποιος, πού να φανταστώ ότι έχει γίνει τέτοιο πράγμα; Ήταν ένα άλλο παιδί που είχε εδώ τα ζώα και λέει “κάτι έγινε, πάω να δω”. Γυρίζει ο δράστης και έφευγε προς το χωριό. Και τον ρώτησα “τι έγινε;” και μου απάντησε “δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, θα με σκότωνε και του έριξα εγώ”. Τον ρώτησα “γιατί το έκανες;” μου απάντησε “θα με σκότωνε αυτός αν δεν του έριχνα εγώ” και έφυγε προς το χωριό», είπε στο MEGA.

Κάτοικος της περιοχής: «Σάστισα και ούρλιαζα»

Κοντά στο σημείο της δολοφονίας ήταν και η κυρία Φλώρα, η οποία πήγαινε να ταΐσει τις κότες της όταν αντίκρισε το αυτοκίνητο του θύματος να έρχεται προς το μέρος της μετά τους πυροβολισμούς.

«Μόλις άκουσα τρεις πυροβολισμούς γύρισα πίσω για να δω. Δεν πρόλαβα να δω, ερχόταν το αυτοκίνητο προς τα πάνω μου και έκανα για να προστατευτώ. Το αυτοκίνητο ερχόταν στο πλάι και κατέληξε κάτω. Εγώ σάστισα, ούρλιαζα. Ζήτησα βοήθεια. Βγήκα πάνω στο δρόμο, πέταξα το καλαμπόκι που είχα για τις κότες και φώναζα βοήθεια», είπε η κ. Φλώρα στο MEGA. Η ίδια υποστηρίζει πως δεν είδε τον δράστη παρά μόνο το αυτοκίνητο του θύματος, το οποίο και δεν πλησίασε.

Η ίδια είπε πως δεν ξέρει αν υπήρχε ένταση στις σχέσεις των δύο ανδρών. «Είχα ακούσει πως ο πρόεδρος απειλούσε τον δράστη», ανέφερε. Όσο για το κλίμα στο χωριό είναι «ήρεμα μέχρι στιγμής».

Αδελφός δράστη: «Θα σε φάει το μολύβι, είπε ο 50χρονος στον αδελφό μου»

Από την πλευρά του ο αδερφός του δράστη είπε πως πίστευε ότι το θύμα θα σκότωνε τον αδερφό του: «Θα γινόταν. Δεν πίστευα τον αδερφό μου, πίστευα τον άλλον ότι θα τον σκοτώσει. Γιατί ο άλλος τον κυνηγούσε. Από το Πάσχα και μετά ξεκίνησε όλο αυτό. Πριν τα είχαν καλά, το γνωρίζω. Από το Πάσχα, μπορεί να ήταν Μεγάλη Παρασκευή, κάπου εκεί. Όλα από το Πάσχα και μετά. Του είχε στείλει μήνυμα τότε κάπου εκεί κοντά, είπε “θα σε φάει το μολύβι”. Μολύβι λέμε, αυτό που έχουμε μέσα… Αυτό που έχουμε μέσα το μεγάλο, που έχουμε μέσα για τα αγριογούρουνα. Τα φυσίγγια να το πω έτσι, εκείνα τα μεγάλα. Του είπε “θα σε φάει το μολύβι”».

Κουμπάρος θύματος: «Αν ήθελε να κάνει κάτι θα το έκανε τον πρώτο καιρό»

Ο κουμπάρος και ξάδερφος του θύματος, Κώστας Αλεξανδρής, είπε πως είχε βρεθεί αρκετές φορές σε κοινή παρέα με τους δύο άνδρες και την σύζυγο του θύματος. «Ήταν φίλοι για πάνω από 10 χρόνια, από διπλανά χωριά», ο θύτης και το θύμα. Σε ερώτηση για το αν υπήρχε ένταση στις σχέσεις των δύο ανδρών το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο κ. Αλεξανδρής απάντησε πως δεν είχε πέσει κάτι στην αντίληψή του.

«Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αν υποθέσουμε ότι ήθελε να κάνει κάτι ο εξάδελφός μου, θα το έκανε τον πρώτο καιρό, έχει περάσει ένας χρόνος. Να επαναλάβω έχει περάσει ένας χρόνος. Όντως υπήρχαν τα προβλήματα που ξέρετε όλοι. Αν είχε σκοπό να κάνει κάτι θα το έκανε τον πρώτο καιρό. Μάζεψε την οικογένειά του και συνέχιζε. Έκανε ένα βήμα πίσω, μάζεψε την οικογένειά του», είπε και υποστήριζε πως θύτης και θύμα δεν είχαν καμία οικονομική διαφορά.

