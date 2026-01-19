search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

19.01.2026

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

19.01.2026 08:12
trapeza

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) από σήμερα (19/1) έως και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.

Συνολικά θα καταβληθούν 85.666.878,27 ευρώ σε 104.753 δικαιούχους.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 21 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 23.196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 23 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 21.300.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 170.000 ευρώ σε δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

