e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) από σήμερα (19/1) έως και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.

Συνολικά θα καταβληθούν 85.666.878,27 ευρώ σε 104.753 δικαιούχους.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 21 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 23.196.878,27 ευρώ σε 49.251 δικαιούχους για πληρωμή παροχών ( επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

Από τις 19 Ιανουαρίου έως τις 23 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 21.300.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

21.000.000 ευρώ σε 35.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

170.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

