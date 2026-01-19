e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» πληρωμών μέχρι και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε προγραμματισμένες πληρωμές θα προχωρήσουν ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) από σήμερα (19/1) έως και την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.
Συνολικά θα καταβληθούν 85.666.878,27 ευρώ σε 104.753 δικαιούχους.
1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
