Υπόθεση Σήφη Βαλυράκη: Καταθέτει δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας – «Είδα καβγά ανάμεσα σε δύο βάρκες»

Συνεχίζεται σήμερα η δικαστική διερεύνηση για τον θάνατο του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη, με την εξέταση του δεύτερου αυτόπτη μάρτυρα στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στο δικαστήριο, ο μάρτυρας είναι ερασιτέχνης ψαράς, ο οποίος βρισκόταν την ημέρα της εξαφάνισης του πρώην υπουργού στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Όπως κατέθεσε, εκείνη την ημέρα είδε δύο βάρκες στη θάλασσα και αναγνώρισε τη μία ως τη βάρκα του Σήφη Βαλυράκη.

Ο ίδιος ανέφερε ότι αντιλήφθηκε έντονη λογομαχία ανάμεσα στα άτομα που βρίσκονταν στις βάρκες, ωστόσο δεν ήταν σε θέση να διακρίνει εάν ο Σήφης Βαλυράκης βρισκόταν εκείνη τη στιγμή επάνω στο σκάφος του.

Όπως είπε, αποχώρησε από το σημείο και αργότερα, μέσω διαδικτύου, πληροφορήθηκε την εξαφάνιση του πρώην υπουργού.

Τότε, όπως κατέθεσε, επικοινώνησε ο ίδιος με το Λιμενικό Σώμα, ζητώντας να καταθέσει όσα είχε δει. Στην κατάθεσή του στο δικαστήριο υποστήριξε ότι από εκείνη τη στιγμή «καταστράφηκε η ζωή του», καθώς – όπως ανέφερε – άρχισε να δέχεται απειλές.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι δέχθηκε απειλές από έναν εκ των κατηγορουμένων, τον οποίο, όπως είπε, δεν είχε τότε αναγνωρίσει ως επιβάτη της μίας βάρκας, ενώ έκανε λόγο και για απειλές από λιμενικό, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η εξέταση του μάρτυρα συνεχίζεται σήμερα, με ερωτήσεις τόσο από τους συνηγόρους υπεράσπισης όσο και από τους δικηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, στο πλαίσιο της προσπάθειας να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο πρώην υπουργός.

Διαβάστε επίσης

Μικρολίμανο: Ληστεία με… μπαλτά σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών – Έφυγε με 12.000 ο δράστης

Εξαφάνιση Λόρα: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι αρχές – Η μαρτυρία συμμαθήτριας, η ανησυχητική ερώτηση και τα κινητά που ίσως λύσουν τον γρίφο

Λάρισα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» στις μπάρες, νεκρός ο οδηγός