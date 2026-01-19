«Μάθε με να χορεύω» στο Φίλιον

Ένα ξεχωριστό βιβλίο παρουσιάζεται την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στις 8.30 μ.μ. στο «Φίλιον». Πρόκειται για το «Μάθε με να χορεύω – Ζωντανές αναμνήσεις», του Λουί ντε Σωσσύρ, που κυκλοφορεί από το Βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Εστία.

Το βιβλίο. Στο «Μάθε με να χορεύω» ο συγγραφέας ξεδιπλώνει με εκπληκτική γλώσσα έναν ολόκληρο κόσμο γύρω από την παλιά Γενεύη, όπου κάποτε συναντήθηκαν μια νεαρή εξόριστη Ρωσίδα πριγκίπισσα και ένας τοπικός αριστοκράτης μετά τον πόλεμο στη Γαλλία. Μέσα από γοητευτικά πορτρέτα γεμάτα μουσική, δράματα και χαρές, το βιβλίο ξεκινάει από το κοινότοπο και βίαιο πένθος για τους γονείς και αναπτύσσει μια προσωπική τοιχογραφία, όπου το βλέμμα προς την παιδική ηλικία και τις ρίζες διαμορφώνει την κληρονομιά τού αύριο. «Καθένας γυρεύει την Ανατολή του» γράφει ο Λουί ντε Σωσσύρ· η δική του ξεκίνησε σε ένα είδος ορθόδοξης -και με στοιχεία Γενεύης- Ρωσίας, προτού έρθει στο προσκήνιο η Ελλάδα, ανοίγοντας με ένταση αυτή την ασυνήθιστη αφήγηση στο παρόν. Το βιβλίο αποτελεί μια πολύτιμη μαρτυρία και έναν ύμνο στον ευρωπαϊκό κοσμοπολιτισμό, με μότο του «να μάθουμε να χορεύουμε μέσα στην καταιγίδα», σύμφωνα με τα λόγια του Σενέκα ή και του Ζορμπά, προκειμένου να γευτούμε το μέλλον με όλες του τις υποσχέσεις.

Ο συγγραφέας. Ο Λουί ντε Σωσσύρ είναι καθηγητής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο του Νεσατέλ (Ελβετία), αλλά και ποιητής, με πολλές δημοσιεύσεις. Η ακαδημαϊκή του πορεία τον οδήγησε σε διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν, το University College London, η École des hautes études en sciences sociales στο Παρίσι, καθώς και τα Πανεπιστήμια του Φράιμπουργκ, του Λουγκάνο και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η έρευνά του επικεντρώνεται στην έκφραση του χρόνου, στο συναίσθημα εντός της γλώσσας, στην πειθώ του λόγου, στις προϋποθέσεις και τις γνωσιακές πτυχές της αλληλεπίδρασης και της κατανόησης.

Η παρουσίαση. Με τον συγγραφέα θα συνομιλήσουν ο ποιητής και μεταφραστής Σπύρος Καρέλας, η επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης Βάλια Τσάιτα Τσιλιμένη και ο υπεύθυνος εκδηλώσεων του «Φίλιον» Θέμης Ροδαμίτης.

