Πυρκαγιές στη Χιλή: Στους 18 οι νεκροί, απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο

Ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς αναθεώρησε προς το χειρότερο χθες Κυριακή τον απολογισμό των θυμάτων των πυρκαγιών που ρημάζουν το νότιο τμήμα της χώρας, αυξάνοντάς τον στους 18 νεκρούς και προειδοποιώντας πως μπορεί να γίνει ακόμη πιο βαρύς, ενώ κήρυξε νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας στις κοινότητες που υπέστησαν τα πιο βαριά χτυπήματα.

Αναφέρθηκε σε «επιβεβαιωμένο αριθμό 18 ανθρώπων που απεβίωσαν», προσθέτοντας «μπορώ όμως να σας πω με βεβαιότητα ότι ο αριθμός αυτός θα αυξηθεί», απευθυνόμενος στον Τύπο από την Κονσεψιόν, όπου πήγε ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους για να συντονίσει το έργο της πυρόσβεσης.

Ο υπουργός Ασφαλείας Λουίς Κορδέρο έκανε λόγο νωρίτερα για 15 νεκρούς και πάνω από 50.000 ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους.

Οι πυρκαγιές, ενισχυμένες από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους σφοδρούς ανέμους, εκδηλώθηκαν προχθές Σάββατο στους νομούς Νιούμπλε και Μπιομπίο, περίπου 500 χιλιόμετρα νότια από την πρωτεύουσα Σαντιάγο.

Οι αρχές έχουν ανακοινώσει πως κάπου 300 σπίτια καταστράφηκαν. «Όμως ο αριθμός αυτός είναι πολύ υποτιμημένος» και δεν αποκλείεται να προκύψει πως έγιναν στάχτη «πάνω από 1.000», τόνισε ο αρχηγός του κράτους.

Διευκρίνισε ότι η απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας αφορούσε τις πιο πληγείσες περιοχές στον νομό Μπιομπίο, ειδικά τη Λιρκέν και την Πένκο. «Οι συνθήκες είναι πολύ δυσμενείς» εκεί, προειδοποίησε.

Σε αυτές τις δυο κοινότητες έγιναν παρανάλωμα του πυρός πολλά σπίτια, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Στις 02:30 το πρωί, η πυρκαγιά ήταν εκτός ελέγχου. Ήταν σαν θύελλα φωτιάς, που καταβρόχθισε τα σπίτια της συνοικίας απέναντι», είπε ο Ματίας Σιντ, 25χρονος φοιτητής, στην Πένκο.

Οι φλόγες εξαπλώνονταν με τέτοια ταχύτητα που «αναγκαστήκαμε να φύγουμε μόνο με τα ρούχα που φορούσαμε. Πιστεύω πως αν είχαμε μείνει εκεί άλλα είκοσι λεπτά θα είχαμε καεί, θα ήμασταν νεκροί», πρόσθεσε.

Ο δήμαρχος της Πένκο, ο Ροδρίγο Βέρα, είπε στον Τύπο πως μόνο στη δική του κοινότητα έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι.

Ανεξέλεγκτες φωτιές

Στη γειτονική Λιρκέν, μικρή πόλη με κάπου 20.000 κατοίκους, λιμάνι στον Ειρηνικό Ωκεανό, το θέαμα προκαλούσε επίσης απελπισία.

Η φωτιά εξαπλώθηκε «μέσα σε δευτερόλεπτα κι έκαψε ολόκληρες συνοικίες», είπε στο AFP ο Αλεχάντρο Αρεδόνδο, 57χρονος κάτοικος. Πολλοί κάτοικοι «σώθηκαν από τις φλόγες τρέχοντας στην παραλία», πρόσθεσε, μπροστά σε λαμαρίνες, ξύλα και όγκους μπετόν που ακόμα έβγαζαν καπνούς.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι «πολύ δύσκολες» και η πυρκαγιά είναι «εντελώς εκτός ελέγχου», τόνισε ο Εστέμπαν Κράουσε, διευθυντής του παραρτήματος της εθνικής εταιρείας δασών (CONAF) στην Μπιομπίο.

Και στους δυο νομούς, αναμένονταν θερμοκρασίες πάνω από 30° Κελσίου και ισχυροί άνεμοι.

«Τις επόμενες ώρες οι κλιματικές συνθήκες δεν θα είναι ευνοϊκές» καθώς «περιμένουμε ακραίες θερμοκρασίες», τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Άλβαρο Ελισάλδε, χαρακτηρίζοντας «περίπλοκη» την κατάσταση.

Έχουν κινητοποιηθεί κάπου 3.700 πυροσβέστες.

Ο πρόεδρος Μπόριτς κήρυξε νωρίτερα χθες κατάσταση φυσικής καταστροφής–μέτρο το οποίο επιτρέπει ιδίως την ανάπτυξη του στρατού.

Τα τελευταία χρόνια δασικές πυρκαγιές πλήττουν πολύ σκληρά τη Χιλή, κυρίως στο κεντρικό και στο νότιο τμήμα της.

Τη 2η Φεβρουαρίου 2024 ξέσπασαν ταυτόχρονα πολλαπλές πυρκαγιές γύρω από την πόλη Βίνια δελ Μαρ, 110 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από το Σαντιάγο, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε 138 ανθρώπους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα δεδομένα της εισαγγελίας.

Πάνω από 16.000 άνθρωποι επλήγησαν από την καταστροφή εκείνη, σύμφωνα με επίσημους αριθμούς.

