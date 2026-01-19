search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 12:10
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.01.2026 11:07

Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης με… υπερβάλλοντα ζήλο, «ανοιξε» 14 οχήματα σε μια μέρα!

19.01.2026 11:07
diarrixi_autokinitou
αρχείου shutterstock

Τέλος στη δράση 38χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε σωρεία διαρρήξεων οχημάτων, στην ευρύτερη περιοχή του Καυτανζογλείου, έβαλαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, ο 38χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη πρώτες πρωινές ώρες χθες, στο πλαίσιο ερευνών για τον εντοπισμό ατόμου, που τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας, διέρρηξε στην προαναφερόμενη περιοχή, 14 οχήματα (επιβατικά και λεωφορεία), σπάζοντας τα τζάμια τους.

Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, ο δράστης συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό και γυναικείο κόσμημα.

Με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Μικρολίμανο: Ληστεία με… μπαλτά σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών – Έφυγε με 12.000 ο δράστης

Εξαφάνιση Λόρα: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι αρχές – Η μαρτυρία συμμαθήτριας, η ανησυχητική ερώτηση και τα κινητά που ίσως λύσουν τον γρίφο

Λάρισα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» στις μπάρες, νεκρός ο οδηγός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
evropaiko koinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα ψηφίσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Γάλλος ευρωβουλευτής 

agrinio_press
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Αγρίνιο: Την Τετάρτη απολογείται ο καθ’ ομολογίαν δράστης

KARYSTIANOU NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Νέες αιχμές για Τσίπρα – Δέχθηκα προτάσεις να ενταχθώ σε κόμμα – Τι είπε για αμβλώσεις

luna-park_xalkidiki_0612_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Στο Πειθαρχικό ο νέος δήμαρχος Κασσάνδρας και πρώην αντιδήμαρχος (video)

valyrakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Σήφη Βαλυράκη: Καταθέτει δεύτερος αυτόπτης μάρτυρας – «Είδα καβγά ανάμεσα σε δύο βάρκες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
senegali11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 12:09
evropaiko koinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα ψηφίσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο Γάλλος ευρωβουλευτής 

agrinio_press
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Αγρίνιο: Την Τετάρτη απολογείται ο καθ’ ομολογίαν δράστης

KARYSTIANOU NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: Νέες αιχμές για Τσίπρα – Δέχθηκα προτάσεις να ενταχθώ σε κόμμα – Τι είπε για αμβλώσεις

1 / 3