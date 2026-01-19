Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτης με… υπερβάλλοντα ζήλο, «ανοιξε» 14 οχήματα σε μια μέρα!

Τέλος στη δράση 38χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε σωρεία διαρρήξεων οχημάτων, στην ευρύτερη περιοχή του Καυτανζογλείου, έβαλαν αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, ο 38χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη πρώτες πρωινές ώρες χθες, στο πλαίσιο ερευνών για τον εντοπισμό ατόμου, που τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας, διέρρηξε στην προαναφερόμενη περιοχή, 14 οχήματα (επιβατικά και λεωφορεία), σπάζοντας τα τζάμια τους.

Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, ο δράστης συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικό ποσό και γυναικείο κόσμημα.

Με τη δικογραφία που σχημάτισαν σε βάρος του αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

