Ας ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα και εμείς, τώρα που ξεκαθαρίζουν ορισμένα άλλα από μόνα τους.
Στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού που έγινε το πρόσωπο σύμβολο για δικαιοσύνη στο έγκλημα των Τεμπών, αλλά και των άλλων συγγενών που έχασαν ανθρώπους, στάθηκαν εκατομμύρια πολίτες. Ανεξαρτήτως κομμάτων, ιδεολογικών και πολιτικών πεποιθήσεων, αν και είναι μάλλον εμφανές ότι οι ψηφοφόροι του κυβερνώντος κόμματος ήταν γενικά οι λιγότερο πρόθυμοι να προστρέξουν. Αυτή η συμπαράσταση ήταν και είναι αυτοτελής, δεν επηρεάζεται από άλλα δεδομένα και ισχύει μέχρι τέλους – ή πρέπει να ισχύει μέχρι τέλους, έως ότου δηλαδή αποδοθεί δικαιοσύνη.
Η χολή, οι κραυγές, οι ειρωνείες για το πώς πενθεί και όλη αυτή η ανυπόφορη λεκτική βία που ασκήθηκε σε βάρος της Καρυστιανού, η έκρηξη ενός μίσους εναντίον της, σχεδόν εξαρχής του αγώνα της, είναι και παραμένουν καταδικαστέα, δείγμα μίας άρρωστης κοινωνίας. Και δεν έχει καμία σχέση με την κάθοδό της στην πολιτική – οι επιθέσεις είχαν αρχίσει πριν καν προκύψει υποψία πολιτικής εμπλοκής και θα συνεχίζονταν ακόμα κι αν τελικά δεν είχε κατέλθει στον πολιτικό στίβο. Αρκούσε και αρκεί που κατακεραυνώνει τις κυβερνητικές ευθύνες.
Η αμφισβήτηση του δικαιώματός της να πολιτευτεί είναι υποκριτική, «υπαγορευμένη» από κομματική ιδιοτέλεια και προσβλητική για κάθε πολίτη και για την ίδια τη Δημοκρατία μας. Η ενασχόληση με την πολιτική είναι αναφαίρετο δικαίωμα και δεν εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο την επιλέγει η καθεμιά και ο καθένας. Στην πολιτική κατέρχεται ο/η πολίτης για να υπερασπιστεί, να διεκδικήσει, να καταφέρει. Και κρίνεται επί του πεδίου, όχι με δίκη προθέσεων. Η πολιτική δεν είναι δικαίωμα λίγων και εκλεκτών (γόνων, κομματικών κ.α), που το κάνουν «για να προσφέρουν στην πατρίδα», αλλά όταν το κάνει κάποιος μη αρεστός, το κάνει για τα «προνόμια». Λίγη ειλικρίνεια και σοβαρότητα σε αυτά τα θέματα δεν βλάπτει, διαφορετικά πρόκειται για γελοιότητες.
Όλα τα άλλα περί εκμετάλλευσης της τραγωδίας και του πόνου, τα ακούω βερεσέ.
Ξεχωρίζω με σαφήνεια τα δύο πεδία:
Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Ούτε το ένα επηρεάζει κατ’ ανάγκη το άλλο.
Αλλά είναι διαφορετικά πράγματα: Σεβασμός και συμπαράσταση στον αγώνα, αξιολόγηση, σαφής προσδιορισμός και κριτική στις πολιτικές θέσεις.
Αφού ξεκαθαρίσαμε αυτά, μία πρώτη άποψη για την Μαρία Καρυστιανού «επί του πεδίου»:
