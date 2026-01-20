Φουρτούνιασε η θάλασσα στο Ρίο: Τα κύματα έφτασαν στο ύψος της γέφυρας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ανέμους εως 12 μποφόρ έφερε το βαρομετρικό χαμηλό που πλήττει τη χώρα.
Στην περιοχή του Ρίου οι άνεμοι σήκωσαν κύματα 20-30 μέτρων, «γλείφοντας» την προβλήτα της γέφυρας.
Λόγω των καιρικών συνθηκών ισχύει απαγορευτικό απόπλου, ενώ έχουν τεθεί σε ισχύ και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη τη Γέφυρα Ρίου-Αντίρριου.
Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η διέλευση πεζών, δικύκλων, τροχόσπιτων και οχημάτων με κενό φορτίο και υψηλές πλευρές. Για τα ΙΧ επιβατικά οχήματα, συνιστάται μεγάλη προσοχή, με προσαρμογή της ταχύτητας και απαγόρευση προσπεράσεων.
