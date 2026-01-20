search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

20.01.2026 19:12

Φουρτούνιασε η θάλασσα στο Ρίο: Τα κύματα έφτασαν στο ύψος της γέφυρας

20.01.2026 19:12
Ανέμους εως 12 μποφόρ έφερε το βαρομετρικό χαμηλό που πλήττει τη χώρα.

Στην περιοχή του Ρίου οι άνεμοι σήκωσαν κύματα 20-30 μέτρων, «γλείφοντας» την προβλήτα της γέφυρας.

Λόγω των καιρικών συνθηκών ισχύει απαγορευτικό απόπλου, ενώ έχουν τεθεί σε ισχύ και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη τη Γέφυρα Ρίου-Αντίρριου.

Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η διέλευση πεζών, δικύκλων, τροχόσπιτων και οχημάτων με κενό φορτίο και υψηλές πλευρές. Για τα ΙΧ επιβατικά οχήματα, συνιστάται μεγάλη προσοχή, με προσαρμογή της ταχύτητας και απαγόρευση προσπεράσεων.

