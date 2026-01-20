Σεισμός 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Λακωνίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:38, σε απόσταση 320 χλμ. νοτιοδυτικά της Αθήνας.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 117 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά του Γερολιμένα Λακωνίας.
Διαβάστε επίσης:
Σε απόγνωση οι ψαράδες του Β. Αιγαίου για τη θαλάσσια βλέννα από τον Ελλήσποντο – Ακόμη να αποζημιωθούν
Βόλος: Συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος… για 8η φορά
Εξαφάνιση Λόρα: Οι αυτοτραυματισμοί, τα σημάδια και οι μαρτυρίες – «Την άφηναν πολύ συχνά μόνη της, έψαχνε δουλειά» (videos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.