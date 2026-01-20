search
ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 11:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.01.2026 09:46

Σεισμός 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Λακωνίας

20.01.2026 09:46
seismos_lakonia_200126

Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:38, σε απόσταση 320 χλμ. νοτιοδυτικά της Αθήνας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 117 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά του Γερολιμένα Λακωνίας.

Διαβάστε επίσης:

Σε απόγνωση οι ψαράδες του Β. Αιγαίου για τη θαλάσσια βλέννα από τον Ελλήσποντο – Ακόμη να αποζημιωθούν

Βόλος: Συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος… για 8η φορά

Εξαφάνιση Λόρα: Οι αυτοτραυματισμοί, τα σημάδια και οι μαρτυρίες – «Την άφηναν πολύ συχνά μόνη της, έψαχνε δουλειά» (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PTOSI_BALKONI_THESSALONIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι και τραυματίστηκε σοβαρά

argiros-new
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: «Είναι ακραία αυτά που σκέφτομαι για το μέλλον» (Video)

nisia bretania new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πράξη μεγάλης ηλιθιότητας η συμφωνία της Βρετανίας για την επιστροφή της κυριαρχίας των Νησιών Τσάγκος

olympiacos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Πανέτοιμος για τον αποψινό τελικό με τη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός – Στην αποστολή και ο Ελ Κααμπί (video)

peripoliko_0609_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: 18χρονος ξυλοκοπήθηκε άγρια από ομάδα ατόμων – Μπούκαραν στο σπίτι του με ρόπαλα και λοστούς!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
plakias deliborias
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση Πλακιά - Δεληβοριά για την Καρυστιανού με φόντο τις δηλώσεις περί αμβλώσεων: «Η ζημιά είναι ανυπολόγιστη»

magda-tsegkoy-new
LIFESTYLE

Μάγδα Τσέγκου: «Υπάρχουν παρουσιαστές που η μύτη τους έχει φτάσει πιο μακριά από του Πινόκιο»

govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σημαντική αλλαγή στο Gov.gr Wallet – Τι ισχύει πλέον αν σου πάρουν το δίπλωμα;

Megaro-Maximou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ποιος είναι ο νόμιμος ιδιοκτήτης του Μεγάρου Μαξίμου;

Katsoulis
LIFESTYLE

Κρατερός Κατσούλης για Μουτσινά: «Υπήρχε μπουρδολογία και στη δική του εκπομπή;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 20.01.2026 11:20
PTOSI_BALKONI_THESSALONIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από μπαλκόνι και τραυματίστηκε σοβαρά

argiros-new
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός: «Είναι ακραία αυτά που σκέφτομαι για το μέλλον» (Video)

nisia bretania new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πράξη μεγάλης ηλιθιότητας η συμφωνία της Βρετανίας για την επιστροφή της κυριαρχίας των Νησιών Τσάγκος

1 / 3