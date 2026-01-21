Χωρίς πρόσβαση σε οδοντίατρους του ΕΣΥ τα άτομα με βαριές αναπηρίες, σύνδρομο Down και αυτισμό

Τη διασφάλιση της ουσιαστικής, επαρκούς και εξειδικευμένης οδοντιατρικής περίθαλψης των ατόμων με βαριές νευρολογικές και πολλαπλές αναπηρίες, σύνδρομο Down και αυτισμό ζητάει, για μια ακόμη φορά από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ).

Με έγγραφό της προς την κυβέρνηση και την ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου η ομοσπονδία επαναφέρει το αίτημα της για ουσιαστική, ασφαλή και ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με βαριές αναπηρίες σε δημόσιες οδοντιατρικές υπηρεσίες. Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η σημερινή κατάσταση δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την αξιοπρέπεια χιλιάδων πολιτών.

Η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ, ιδρυτικό μέλος της ΕΣΑμεΑ, με νέα επιστολή προς τον υπουργό Υγείας, τονίζει ότι η εξειδικευμένη οδοντιατρική περίθαλψη αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και όχι προαιρετική παροχή.

«Η έλλειψη πρόσβασης σε κατάλληλα στελεχωμένες μονάδες οδηγεί σε σοβαρές επιπλοκές, καθυστερήσεις στη θεραπεία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε απειλή για τη ζωή των ασθενών», όπως τονίζει.

Τεράστιες λίστες αναμονής

Η Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ επισημαίνει ότι ο αριθμός των δημόσιων οδοντιατρικών μονάδων που διαθέτουν εξοπλισμό και αναισθησιολογική υποστήριξη για άτομα με βαριές αναπηρίες παραμένει εξαιρετικά περιορισμένος. Οι λίστες αναμονής είναι πολύμηνες, συχνά απαγορευτικές, ακυρώνοντας στην πράξη τον προληπτικό χαρακτήρα της φροντίδας.

«Πολλές οικογένειες αναγκάζονται να μετακινηθούν σε άλλους νομούς ή να προσφύγουν στον ιδιωτικό τομέα με υψηλό οικονομικό κόστος, γεγονός που αντιβαίνει στην αρχή της ισότητας στην υγεία», τονίζει στην ανακοίνωσή της.

Άνιση πρόσβαση

Παρά τις μεμονωμένες θετικές πρωτοβουλίες, όπως η επαναλειτουργία εξειδικευμένου οδοντιατρικού ιατρείου στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, η συνολική εικόνα παραμένει άνιση.

«Η πρόσφατη διαμαρτυρία του Συλλόγου “Ελπίδα” στα Τρίκαλα για τη λειτουργία μονάδας με περιορισμένες δυνατότητες αναδεικνύει ότι οι ανάγκες των ατόμων με βαριές αναπηρίες δεν καλύπτονται επαρκώς», όπως επισημαίνει.

Η απουσία ενιαίου εθνικού σχεδιασμού προκαλεί ανισότητες

Η Π.Ο.Σ.Γ.ΚΑμεΑ τονίζει ότι η απουσία ενιαίου εθνικού σχεδιασμού οδηγεί σε γεωγραφικές ανισότητες και σε υπηρεσίες που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Ακόμη υπενθυμίζει ότι η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η Εθνική Στρατηγική 2024–2030 και ο ΕΚΠΥ επιβάλλουν την παροχή ισότιμης και προσβάσιμης οδοντιατρικής φροντίδας. Παρά τις βελτιώσεις του 2025, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά στην κάλυψη οδοντιατρικών πράξεων πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης, ειδικά όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη δημόσια μονάδα.

Τα αιτήματα

Η Π.Ο.Σ.Γ.ΚΑμεΑ ζητάει για ακόμη μια φορά:

Τη δημιουργία και πλήρη λειτουργία εξειδικευμένων οδοντιατρικών μονάδων σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία, με δυνατότητα γενικής ή τοπικής αναισθησίας ή μέθης.

Την ενίσχυση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) ώστε να καλύπτονται όλες οι απαραίτητες πράξεις ή να προβλέπεται αποζημίωση όταν η πρόσβαση σε δημόσια μονάδα δεν είναι εφικτή.

Ενημέρωση για τις διαθέσιμες μονάδες, τη στελέχωσή τους, τον αριθμό περιστατικών και τις λίστες αναμονής

Η Π.Ο.Σ.Γ.ΚΑμεΑ ζητάει συνάντηση με την Πολιτεία για ουσιαστικό σχεδιασμό λύσεων σε εθνικό επίπεδο και καλεί το υπουργείο Υγείας να προχωρήσει άμεσα σε θεσμικές παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι η πρόσβαση στην οδοντιατρική φροντίδα αποτελεί ζήτημα υγείας, αξιοπρέπειας και ισότητας.

