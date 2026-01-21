Διαψεύδει το Κίεβο συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ στο Νταβός

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι «βρίσκεται στο Κίεβο» και όχι στο Νταβός, όπως άφησε να εννοηθεί ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία.
Νωρίτερα, στην ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα συναντηθεί σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας με τον Ζελένσκι ο οποίος «ίσως να βρίσκεται μέσα στην αίθουσα αυτή τη στιγμή».
Σε μια σύντομη συνάντηση με Ελβετούς ηγέτες μετά την ομιλία του στο φόρουμ, ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Πέμπτη, όχι αργότερα την Τετάρτη.
Στις προηγούμενες δηλώσεις του, είπε λανθασμένα ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αργότερα την Τετάρτη.
Διαβάστε επίσης:
O Τραμπ μπέρδεψε τη Γροιλανδία με την… Ισλανδία (Video)
Πάγος στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur: Τι σημαίνει η απόφαση της Ευρωβουλής για παραπομπή στο δικαστήριο, πώς διαμορφώθηκαν οι συσχετισμοί
Η Λαγκάρντ της ΕΚΤ αποχώρησε από δείπνο στο Νταβός μετά από επικριτικά σχόλια αμερικανού αξιωματούχου για την Ευρώπη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.