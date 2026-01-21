Διαψεύδει το Κίεβο συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ στο Νταβός

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι «βρίσκεται στο Κίεβο» και όχι στο Νταβός, όπως άφησε να εννοηθεί ο Αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε η ουκρανική προεδρία.

Νωρίτερα, στην ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι θα συναντηθεί σήμερα στο Νταβός της Ελβετίας με τον Ζελένσκι ο οποίος «ίσως να βρίσκεται μέσα στην αίθουσα αυτή τη στιγμή».

Σε μια σύντομη συνάντηση με Ελβετούς ηγέτες μετά την ομιλία του στο φόρουμ, ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Πέμπτη, όχι αργότερα την Τετάρτη.

Στις προηγούμενες δηλώσεις του, είπε λανθασμένα ότι η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί αργότερα την Τετάρτη.

