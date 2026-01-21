search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

21.01.2026 17:39

O Τραμπ μπέρδεψε τη Γροιλανδία με την… Ισλανδία (Video)

21.01.2026 17:39
Trump speech

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπέρδεψε τη Γροιλανδία με την Ισλανδία τουλάχιστον τέσσερις φορές κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Σε κάποιο σημείο, είπε ότι το ΝΑΤΟ «με αγαπούσε» μέχρι «τις τελευταίες ημέρες που τους είπα για την Ισλανδία».

Αργότερα, είπε ότι η αμυντική συμμαχία «δεν ήταν εκεί για εμάς στην Ισλανδία».

Σημειώνοντας την χθεσινή πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς – που τροφοδοτήθηκε από φόβους για ρήξη στις διατλαντικές σχέσεις – ο Τραμπ είπε ότι «η χρηματιστηριακή αγορά σημείωσε την πρώτη πτώση χθες λόγω της Ισλανδίας».

Φυσικά, το νησί που προσπαθεί να αποκτήσει ο Τραμπ είναι η Γροιλανδία, ημι-αυτόνομο έδαφος που ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας και όχι η Ισλανδία, ένα ανεξάρτητο έθνος.

Ο Τραμπ μπορεί να είχε τον πάγο στο μυαλό του, δεδομένων των περιγραφών του για το νησί.

«Ένα μεγάλο κομμάτι πάγου στη μέση του ωκεανού» ήταν ο τρόπος με τον οποίο περιέγραψε τη Γροιλανδία σε κάποιο σημείο.

1 / 3