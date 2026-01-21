search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026
21.01.2026

Κόκκινος συναγερμός στη Σικελία λόγω του κυκλώνα «Χάρι» – Οι άνεμοι προκάλεσαν «τσουνάμι», πλημμύρισαν ολόκληρες πόλεις (Videos)

21.01.2026 16:32
sicily

Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η Σικελία, που τα τελευταία 24ωρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κυκλώνα «Χάρι», με ακραία καιρικά φαινόμενα να πλήττουν το νησί, αλλά και ολόκληρη τη νότια Ιταλία. 

Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις οδήγησαν σε πλημμύρες σε πολλές περιοχές, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλέσαν «τσουνάμι», με τεράστια κύματα να σκεπάζουν δρόμους και πλατείες σε παραθαλάσσιες περιοχές

Εξαιτίας της σφοδρότητας των φαινομένων και των πλημμυρών, 190 άτομα χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους σε παραθαλάσσιες περιοχές σε όλη τη Σικελία, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες. 

Τα σχολεία σήμερα, Τετάρτη 21/1, έμειναν κλειστά, ενώ έχει απαγορευτεί η προσέγγιση στις παραλίες, όπου παραλιακοί δρόμοι έχουν καλυφθεί από νερό

Κύματα άνω των 8 μέτρων χτύπησαν τις ακτές – Υψηλός κίνδυνος κατολισθήσεων

Την ίδια ώρα, βίντεο και εικόνες που δημοσιεύτηκαν στο Χ αποτυπώνουν τη μανία του κυκλώνα «Χάρι», που δημιούργησε σοβαρά προβλήματα και άφησε πίσω του μεγάλες καταστροφές. 

Στη Μαζάρα ντελ Βάλο, μια επαρχία της Σικελίας, έχουν καταγραφεί εντυπωσιακά κύματα ύψους άνω των 8 μέτρων, ενώ στην Κατάνια η θάλασσα έχει ξεπεράσει τα 5 μέτρα. 

Στην περιοχή της Μεσσήνης, ο αντίκτυπος της κακοκαιρίας ήταν τόσο σφοδρός που ένα τμήμα της παραλιακής οδού στη Σάντα Τερέζα ντι Ρίβα κατέρρευσε εντελώς.

Την ίδια ώρα, ο μεγάλος όγκος νερού δημιουργεί υψηλό κίνδυνο κατολισθήσεων, ενώ οι ριπές του ανέμου, που φτάνουν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, είναι αρκετά ισχυρές ώστε να ξεριζώσουν δέντρα.

Τεράστια προβλήματα και σε Καλαβρία και Σαρδηνία

Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί και οι Καλαβρία και Σαρδηνία, που στη διάρκεια της νύχτας ήρθαν αντιμέτωπες με σφοδρές καταιγίδες. 

Στο Κροτόνε της Καλαβρίας διατάχθηκε εκκένωση δύο γειτονιών, ενώ μέρος του παλιού νεκροταφείου κατέρρευσε παρασύροντας περίπου είκοσι φέρετρα στη χαράδρα.

Στη Σαρδηνία, η θάλασσα έχει διεισδύσει σε ορισμένους παράκτιους οικισμούς σε περιοχές του Κάλιαρι, ενώ το νερό έχει καλύψει την παραλία και έχει φτάει στον δρόμο, ο οποίος έχει κλείσει για την κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μόνο το τελευταίο 12ωρο έχουν πραγματοποιηθεί 65 επεμβάσεις διάσωσης.

tileorasi
MEDIA

Πρώτο σε τηλεθέαση το Mega την Τρίτη (20/1) χάρη και στο ματς Ολυμπιακός-Μπάγερ Λεβερκούζεν – Νέο χαμηλό για την ΕΡΤ2ΣΠΟΡ

razzies_2101_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Χρυσά Βατόμουρα 2026: Αυτές είναι οι μεγαλύτερες αποτυχίες του Χόλιγουντ – Από τη «Χιονάτη» μέχρι τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο (video)

xania-45xronos-1-2
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Ένοχος ο 45χρονος με την Porsche για το τροχαίο με θύμα τον 21χρονο Παναγιώτη Καρατζή – «Κατέστησε το όχημά του θανατηφόρο όπλο»

chery-automobile_2101_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Chery: Η κινεζική μάρκα αναδείχθηκε πρωταθλήτρια σε εξαγωγές για 23η χρονιά

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Όχι» στη Διακομματική Μητσοτάκη, διάλογος ουσίας για μια Εθνική Επιτροπή Αγροτικής Παραγωγής και Διατροφικής Ανθεκτικότητας

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

chatzidou-tsolaki-new
LIFESTYLE

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

koukourakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

