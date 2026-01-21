Κόκκινος συναγερμός στη Σικελία λόγω του κυκλώνα «Χάρι» – Οι άνεμοι προκάλεσαν «τσουνάμι», πλημμύρισαν ολόκληρες πόλεις (Videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η Σικελία, που τα τελευταία 24ωρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κυκλώνα «Χάρι», με ακραία καιρικά φαινόμενα να πλήττουν το νησί, αλλά και ολόκληρη τη νότια Ιταλία.
Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις οδήγησαν σε πλημμύρες σε πολλές περιοχές, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλέσαν «τσουνάμι», με τεράστια κύματα να σκεπάζουν δρόμους και πλατείες σε παραθαλάσσιες περιοχές.
Εξαιτίας της σφοδρότητας των φαινομένων και των πλημμυρών, 190 άτομα χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους σε παραθαλάσσιες περιοχές σε όλη τη Σικελία, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες.
Τα σχολεία σήμερα, Τετάρτη 21/1, έμειναν κλειστά, ενώ έχει απαγορευτεί η προσέγγιση στις παραλίες, όπου παραλιακοί δρόμοι έχουν καλυφθεί από νερό.
Την ίδια ώρα, βίντεο και εικόνες που δημοσιεύτηκαν στο Χ αποτυπώνουν τη μανία του κυκλώνα «Χάρι», που δημιούργησε σοβαρά προβλήματα και άφησε πίσω του μεγάλες καταστροφές.
Στη Μαζάρα ντελ Βάλο, μια επαρχία της Σικελίας, έχουν καταγραφεί εντυπωσιακά κύματα ύψους άνω των 8 μέτρων, ενώ στην Κατάνια η θάλασσα έχει ξεπεράσει τα 5 μέτρα.
Στην περιοχή της Μεσσήνης, ο αντίκτυπος της κακοκαιρίας ήταν τόσο σφοδρός που ένα τμήμα της παραλιακής οδού στη Σάντα Τερέζα ντι Ρίβα κατέρρευσε εντελώς.
Την ίδια ώρα, ο μεγάλος όγκος νερού δημιουργεί υψηλό κίνδυνο κατολισθήσεων, ενώ οι ριπές του ανέμου, που φτάνουν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, είναι αρκετά ισχυρές ώστε να ξεριζώσουν δέντρα.
Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί και οι Καλαβρία και Σαρδηνία, που στη διάρκεια της νύχτας ήρθαν αντιμέτωπες με σφοδρές καταιγίδες.
Στο Κροτόνε της Καλαβρίας διατάχθηκε εκκένωση δύο γειτονιών, ενώ μέρος του παλιού νεκροταφείου κατέρρευσε παρασύροντας περίπου είκοσι φέρετρα στη χαράδρα.
Στη Σαρδηνία, η θάλασσα έχει διεισδύσει σε ορισμένους παράκτιους οικισμούς σε περιοχές του Κάλιαρι, ενώ το νερό έχει καλύψει την παραλία και έχει φτάει στον δρόμο, ο οποίος έχει κλείσει για την κυκλοφορία.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μόνο το τελευταίο 12ωρο έχουν πραγματοποιηθεί 65 επεμβάσεις διάσωσης.
