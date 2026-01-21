Κόκκινος συναγερμός στη Σικελία λόγω του κυκλώνα «Χάρι» – Οι άνεμοι προκάλεσαν «τσουνάμι», πλημμύρισαν ολόκληρες πόλεις (Videos)

Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί η Σικελία, που τα τελευταία 24ωρα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κυκλώνα «Χάρι», με ακραία καιρικά φαινόμενα να πλήττουν το νησί, αλλά και ολόκληρη τη νότια Ιταλία.

Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις οδήγησαν σε πλημμύρες σε πολλές περιοχές, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλέσαν «τσουνάμι», με τεράστια κύματα να σκεπάζουν δρόμους και πλατείες σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Powerful storm surge hits Letojanni, Sicily, Italy 🇮🇹 (20.01.2026)pic.twitter.com/6ZHi3QFWEA — Disaster News (@Top_Disaster) January 20, 2026

Εξαιτίας της σφοδρότητας των φαινομένων και των πλημμυρών, 190 άτομα χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους σε παραθαλάσσιες περιοχές σε όλη τη Σικελία, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες.

IMPRESIONANTE!

🌀

La tormenta Harry, formada en el Mediterráneo por un profundo sistema de baja presión, ha originado un violento temporal con intensas lluvias y muy fuertes vientos vientos.

Enormes olas golpearon e inundaron muchas localidades en la Isla de Sicilia, Italia 🇮🇹… pic.twitter.com/YNka7hA3zZ — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) January 20, 2026

Τα σχολεία σήμερα, Τετάρτη 21/1, έμειναν κλειστά, ενώ έχει απαγορευτεί η προσέγγιση στις παραλίες, όπου παραλιακοί δρόμοι έχουν καλυφθεί από νερό.

Durante una diretta sul lungomare: il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, e il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice, mentre mostravano in live i danni provocati dal ciclone Harry, sono stati improvvisamente travolti da un’onda. Le immagini raccontano in modo… pic.twitter.com/kKIKWzgRzW — La Sicilia (@lasiciliait) January 20, 2026

A powerful storm surge flooded streets and pushed debris inland last night in Letojanni, Sicily, Italy. pic.twitter.com/SJb1JJZ47d January 21, 2026

Κύματα άνω των 8 μέτρων χτύπησαν τις ακτές – Υψηλός κίνδυνος κατολισθήσεων

Την ίδια ώρα, βίντεο και εικόνες που δημοσιεύτηκαν στο Χ αποτυπώνουν τη μανία του κυκλώνα «Χάρι», που δημιούργησε σοβαρά προβλήματα και άφησε πίσω του μεγάλες καταστροφές.

Eyewitness footage from Mazzeo in Italy's Sicily shows powerful wave surges caused by Cyclone Harry.



Authorities issued a red alert, warning of torrential rain, hurricane-force winds and dangerous storm surges.

Emergency services are on high alert and are urging residents to… pic.twitter.com/UYOki2yDDH — TRT World (@trtworld) January 21, 2026

Στη Μαζάρα ντελ Βάλο, μια επαρχία της Σικελίας, έχουν καταγραφεί εντυπωσιακά κύματα ύψους άνω των 8 μέτρων, ενώ στην Κατάνια η θάλασσα έχει ξεπεράσει τα 5 μέτρα.

Στην περιοχή της Μεσσήνης, ο αντίκτυπος της κακοκαιρίας ήταν τόσο σφοδρός που ένα τμήμα της παραλιακής οδού στη Σάντα Τερέζα ντι Ρίβα κατέρρευσε εντελώς.

🇮🇹 | La marejada ciclónica azota hoy Letojanni, en la isla italiana de Sicilia. pic.twitter.com/4VxMyRD2zw — Marcos Palazzolo (@marcalpalazzolo) January 21, 2026

Την ίδια ώρα, ο μεγάλος όγκος νερού δημιουργεί υψηλό κίνδυνο κατολισθήσεων, ενώ οι ριπές του ανέμου, που φτάνουν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, είναι αρκετά ισχυρές ώστε να ξεριζώσουν δέντρα.

Jutro svima koji nismo sada na Siciliji🥴😲

Ciklon Harry treći dan hara jugom Italije, od Sardinije, Sicilije do Kalabrije. Udari vetra preko 120km/h i talasi i preko 9m napravili haos.

Danas vetar slabi ali je na snazi i dalje crveni meteo alarm.

___

▶️ TikTok / IG pic.twitter.com/Ub2WKkPloO — MoreofSea 🌅📷 (@MoreofSea) January 21, 2026

La mia Sicilia trafitta nell'anima 💔 mai visto niente di simile 😔



Un caro abbraccio a tutte le amiche siciliane 🫂❤️#CicloneHarry#Sicilia pic.twitter.com/Ke1NgMEsMt — Feli ✨ 💚 #Mertes era 🪸🔥 (@Fe_li__) January 21, 2026

Τεράστια προβλήματα και σε Καλαβρία και Σαρδηνία

Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί και οι Καλαβρία και Σαρδηνία, που στη διάρκεια της νύχτας ήρθαν αντιμέτωπες με σφοδρές καταιγίδες.

Στο Κροτόνε της Καλαβρίας διατάχθηκε εκκένωση δύο γειτονιών, ενώ μέρος του παλιού νεκροταφείου κατέρρευσε παρασύροντας περίπου είκοσι φέρετρα στη χαράδρα.

Στη Σαρδηνία, η θάλασσα έχει διεισδύσει σε ορισμένους παράκτιους οικισμούς σε περιοχές του Κάλιαρι, ενώ το νερό έχει καλύψει την παραλία και έχει φτάει στον δρόμο, ο οποίος έχει κλείσει για την κυκλοφορία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μόνο το τελευταίο 12ωρο έχουν πραγματοποιηθεί 65 επεμβάσεις διάσωσης.

