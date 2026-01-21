Εκδήλωση αλληλεγγύης σε Κούβα, Βενεζουέλα

Με την επισήμανση πώς «όταν ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός κάνει χρήση σε όλο τον πλανήτη των πιο ώμων μεθόδων — επεμβάσεις, απαγωγές, οικονομικό στραγγαλισμό — και οι λαοί αντιστέκονται, η αλληλεγγύη μας είναι καθήκον» η Λαϊκή Ενότητα – Ανένταχτη Αριστερά διοργανώνει εκδήλωση αλληλεγγύης σε Κούβα και Βενεζουέλα: Το Σάββατο 24/1 (17:00) στο Πάντειο!

Για να αποδειχθεί ότι δεν έχουν αποδεχθεί (ή και συμβιβαστεί, για να μην πούμε συμφωνήσει) όλοι με την παράνομη επέμβαση του Τραμπ στη Βενεζουέλα και τις απειλές εναντίον άλλων χωρών.

