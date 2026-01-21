Η Ευρώπη ετοιμάζεται να βγάλει το «εμπορικό μπαζούκα» στον Τραμπ – Τι σημαίνει, ποιά είναι τα κράτη – «κλειδιά»

Η ΕΕ σκληραίνει τη στάση της απέναντι στις απειλές Τραμπ και εξετάζει σοβαρά τη χρήση του ισχυρότερου εμπορικού της εργαλείου κατά των ΗΠΑ.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, το Politico, η Ευρωπαϊκή Ένωση πλησιάζει στο ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει το ισχυρότερο εμπορικό της εργαλείο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, ως απάντηση στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών και για την υπόθεση της Γροιλανδίας. Τα κράτη-μέλη εμφανίζονται πιο αποφασισμένα από ό,τι στο παρελθόν, καθώς θεωρούν ότι η κατάσταση έχει ξεπεράσει το επίπεδο μιας απλής εμπορικής διαφωνίας.

Η Γερμανία συντάχθηκε με τη Γαλλία ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάσει τη χρήση του Μηχανισμού Αντι-Εξαναγκασμού (Anti-Coercion Instrument – ACI), γνωστού και ως «εμπορικό μπαζούκα» της ΕΕ. Το θέμα αναμένεται να τεθεί στην έκτακτη σύνοδο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, υπάρχει ευρεία στήριξη μεταξύ των κρατών-μελών για την ανάγκη προετοιμασίας όλων των πιθανών σεναρίων.

Η στάση της ΕΕ επηρεάζεται άμεσα από τις δηλώσεις του Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε την επιβολή δασμών 10% σε χώρες του ΝΑΤΟ που αντιτίθενται στην προσπάθειά του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, μεταξύ αυτών η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι σκανδιναβικές χώρες. Στη συνέχεια, κλιμάκωσε περαιτέρω, απειλώντας με δασμούς 200% σε γαλλικά κρασιά και σαμπάνιες.

Παράλληλα με το ACI, οι Ευρωπαίοι εξετάζουν και ένα παλαιότερο πακέτο αντιποίνων, το οποίο προβλέπει την επιβολή δασμών σε αμερικανικά προϊόντα συνολικής αξίας 93 δισ. ευρώ. Ορισμένοι διπλωμάτες αναφέρουν ότι τα αντίποινα αυτά θα μπορούσαν να εφαρμοστούν άμεσα, ενώ η Επιτροπή θα προχωρεί στη χρονοβόρα διαδικασία ενεργοποίησης του πιο ισχυρού μηχανισμού.

Η Γαλλία, με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, έχει πρωτοστατήσει στην προώθηση μιας πιο σκληρής στάσης.

Αντίθετα, αρκετές χώρες μέχρι πρόσφατα ήταν επιφυλακτικές, φοβούμενες την κλιμάκωση και τις οικονομικές συνέπειες. Ωστόσο, η γερμανική κυβέρνηση φαίνεται πλέον να θεωρεί ότι η ύπαρξη ενός ισχυρού αποτρεπτικού μέτρου είναι απαραίτητη για να αποφευχθεί ένας γενικευμένος εμπορικός πόλεμος. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η ΕΕ διαθέτει εργαλεία που δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει, αλλά είναι έτοιμη να το κάνει αν χρειαστεί.

Τι είναι ο μηχανισμός ACI

Ο μηχανισμός ACI δίνει στην ΕΕ τη δυνατότητα να επιβάλει δασμούς, να περιορίσει εξαγωγές στρατηγικών αγαθών ή να αποκλείσει αμερικανικές εταιρείες από δημόσιους διαγωνισμούς. Η χρήση του θεωρείται σοβαρό βήμα, καθώς θα είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Παρότι η ΕΕ είχε εξετάσει κάτι παρόμοιο το 2025, τότε είχε τελικά υποχωρήσει. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με διπλωμάτες, η ανοχή στο οικονομικό κόστος είναι μεγαλύτερη.

Για την ενεργοποίηση του ACI απαιτείται η στήριξη τουλάχιστον 15 κρατών-μελών. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη στάση της Ιταλίας, με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να θεωρείται πιθανός σύμμαχος του Τραμπ. Η Ρώμη προς το παρόν προτιμά τη συνέχιση των αποκλιμακωτικών συνομιλιών, ενώ και η στάση της Πολωνίας παραμένει ασαφής. Ωστόσο, η σύμπλευση Γαλλίας και Γερμανίας αυξάνει την πίεση προς τις χώρες αυτές να ευθυγραμμιστούν.

Τέλος, σημαντικό ρόλο στη μεταστροφή της γερμανικής στάσης φαίνεται να παίζει και η αποδοχή από τη βιομηχανία. Εκπρόσωποι του κλάδου των μηχανικών στη Γερμανία δήλωσαν ότι, παρά το γεγονός ότι ο τομέας τους πλήττεται ήδη δυσανάλογα από τους αμερικανικούς δασμούς, η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά τη χρήση του μηχανισμού αντι-εξαναγκασμού.

