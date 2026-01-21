Κακοκαιρία: Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δεμένα στα λιμάνια θα παραμείνουν Τετάρτη τα πλοία, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Από το λιμάνι του Πειραιά, ακυρώθηκαν όλα τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια έως και τις 20:00 το βράδυ προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.
Προς τον Αργοσαρωνικό, κανένα ταχύπλοο δεν θα εκτελέσει δρομολόγιο, τουλάχιστον έως τις 17:00.
Παράλληλα, έχουν ακυρωθεί όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια πλοίων από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.
Διαβάστε επίσης:
Σφοδρή κακοκαιρία «σαρώνει» τη χώρα: Μπαράζ 112 στην Πελοπόννησο – Πού και πότε θα πέσουν μεγάλες ποσότητες νερού – Κλειστά σχολεία, δεμένα τα πλοία στα λιμάνια
Κακοκαιρία: Ισχυρή σύσταση για τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα – Υποχρεωτική παύση εργασιών σε υπαίθριες δραστηριότητες
Ανατροπή με τον θάνατο 64χρονο ξενοδόχου στη Ρόδο: Το τροχαίο αποδείχθηκε δολοφονία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.