Κοζάνη: Αναρχία στον… χειμέριο ύπνο – Αρκούδα βολτάρει σε χωριό της Εορδαίας (video)

Ζωηρή αποδείχθηκε μία αρκούδα που εθεάθη να κάνει βόλτες στην Αναρράχη του δήμου Εορδαίας αντί για να πέσει στον καθιερωμένο χειμερινό της ύπνο.

Αναγνώστης της Voria.gr εντόπισε την αρκούδα στον δρόμο που συνδέει την Αναρράχη και το Εμπόριο, ενώ σημειώνεται πως πρόκειται για κατοικημένη περιοχή, αφού πολίτες την είδαν ακόμα και έξω από τις αυλές τους.

Πάντως, όπως φαίνεται και στο βίντεο, η αρκούδα δεν ήταν επιθετική, ενώ, αντιλαμβανόμενη την κίνηση των αυτοκινήτων -επρόκειτο για ώρα αιχμής την Κυριακή, καθώς ήταν σε εξέλιξη η Θεία Λειτουργία- επέλεξε να φύγει από τον δρόμο και να κατευθυνθεί κάπου πιο ήσυχα.

