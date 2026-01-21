Νέα Μάκρη: Μαθητές μπήκαν σε φλεγόμενο διαμέρισμα και έσωσαν ζευγάρι ηλικιωμένων

Σε μια αξιέπαινη πράξη αυτοθυσίας προχώρησαν πέντε μαθητές του Λυκείου Μαραθώνα, οι οποίοι έσωσαν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων μέσα από το φλεγόμενο σπίτι τους.

Όλα συνέβησαν το περασμένο Σάββατο (17/1), γύρω στις 20.00 στη Νέα Μάκρη.

Σύμφωνα με το news.marathonpress.gr, η παρέα των νεαρών έκανε τη βόλτα της κοντά στον Ιερό Ναό Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης, όταν άκουσαν μια γυναίκα να ζητά βοήθεια.

Οι φωνές της έρχονταν από τον δεύτερο όροφο οικίας, όπου είχε εκδηλωθεί φωτιά και οι φλόγες έβγαιναν από τα παράθυρα.

Στο σημείο υπήρχαν και ενήλικες οι οποίοι όμως σάστισαν κι έτσι τα παιδιά ήταν αυτά που πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. Χωρίς δεύτερη σκέψη έτρεξαν αμέσως και μπήκαν μέσα στο σπίτι όπου μαζί με τη γυναίκα, ζούσε ένας κατάκοιτος ηλικιωμένος.

Δύο από τους μαθητές τον πήραν στα χέρια και τον έβγαλαν στον δρόμο σώο, ενώ οι υπόλοιποι βοήθησαν την ηλικιωμένη σύζυγό του να βγει από το διαμέρισμα με ασφάλεια.

Η επέμβαση των πέντε νεαρών ήταν καθοριστική καθώς η φωτιά είχε πάρει διαστάσεις. Χάρη στην αυτοθυσία και τη γενναιότητά τους, σώθηκαν δύο άνθρωποι άνω των 90 ετών.

Ανακοίνωση από τον διευθυντή και τον Σύλλογο Καθηγητών του ΓΕΛ Μαραθώνα

Σε μήνυμά τους, ο διευθυντής του ΓΕΛ Μαραθώνα και ο σύλλογος Καθηγητών, εκφράζουν τον θαυμασμό και την υπερηφάνειά τους για τους μαθητές:

«Τη νεολαία σήμερα την χαρακτηρίζει η βία, η αδιαφορία για το τι γίνεται γύρω τους, δεν έχουνε αρχές, δεν νοιάζονται για τον συνάνθρωπο, λύνουν τις διαφορές τους με γροθιές και κλωτσιές, κλέβουν, …».

Αυτά δεν ακούμε σήμερα για τους εφήβους και τους νέους μας; Δε μαθαίνουμε για μαχαιρώματα και φόνους και συμμορίες ανηλίκων σε όλη την επικράτεια; Δεν μας απασχολεί όλο και περισσότερο η παραβατικότητα των ανηλίκων;

Στην περιοχή μας όμως, έχουμε κάποια παιδιά διαμάντια, κάποια που ξεχωρίζουν, που αποδεικνύουν ότι οι μαύρες ειδήσεις δεν αφορούν όλα τα νέα παιδιά, όπως αφήνει να διαφανεί η ειδησεογραφία. Θέλουμε, λοιπόν, ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Καθηγητών του ΓΕΛ Μαραθώνα να γνωστοποιήσουμε την ηρωική πράξη μαθητών του σχολείου μας, οι οποίοι έσωσαν έναν ηλικιωμένο και κατάκοιτο άνθρωπο από τη φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι του.

Συγκεκριμένα, το Σάββατο, 10-01-2026, η παρέα των Σπ. Τσινάβου, Γ. Παπαδόπουλου, Β.Γκιάλπη, Γ.Δρούγκα-Καλαμάρα και Ορ. Αυλωνίτη, που βρισκόταν στην Ν.Μάκρη, στην περιοχή κάτω απο τον Αγ. Κωνσταντίνο, έτοιμοι να πάνε να διασκεδάσουν, άκουσε μία γυναίκα, αλλοδαπή προφανώς, να φωνάζει αγγλικά “help!” από τον δεύτερο όροφο παρακείμενης οικίας, όπου η κουζίνα είχε πιάσει φωτιά και οι φλόγες έβγαιναν ήδη από το παράθυρο. Το ζεύγος των ηλικιωμένων ενοίκων, γυναίκα στα ενενήντα της και ο κατάκοιτος και με άνοια σύζυγος, αδυνατούσαν να αντιδράσουν από μόνοι τους.

Οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν κάτω από το σπίτι κοιτούσαν παγωμένοι, αλλά τα παιδιά δεν δίστασαν, μπήκαν μέσα με γενναιότητα, έφτασαν μέχρι τον δεύτερο όροφο και ο Σ. Τσινάβος πήρε αγκαλιά τον ανήμπορο άνθρωπο και βοηθούμενος απο τον Γ.Παπαδόπουλο, τον έβγαλαν έξω ασφαλή, κουβαλώντας τον στα χέρια.

Μετά έφυγαν διακριτικά από τον τόπο του γεγονότος και αν άλλοι, παρόντες στο συμβάν δεν ενημέρωναν για αυτό, ο ηρωισμός τους θα έμενε κρυμμένος στην αγνή ταπεινοφροσύνη τους.

Είμαστε συγκινημένοι και ευγνώμονες που αυτή η νεολαία υπάρχει εδώ. Που δεν αδιαφόρησε για τον συνάνθρωπο, που τρέξανε με αυτοθυσία να μέσα στους καπνούς να σώσουν μια ζωή που κινδύνευε αντί να πάνε να διασκεδάσουν, που δεν προσπέρασαν το τι γινόταν γύρω τους, ενεργώντας ως άνθρωποι με αγάπη και σεβασμό στην αξία της ζωής με κίνδυνο της δικής τους.

Είμαστε περήφανοι για αυτά τα παιδιά, ευχαριστούμε τους γονείς που τα μεγάλωσαν έτσι και θα επιθυμούσαμε το πρότυπό τους να βρει και άλλους μιμητές, όχι αναγκαστικά σε πεδία επικίνδυνα αλλά όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα θέλει ήθος και αξίες που αφήνουν γερά το αποτύπωμά τους.

