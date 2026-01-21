«Συνελήφθη» και πάλι ο Φραπές στο Κολωνάκι!

Ο φακός τον είχε εντοπίσει την περασμένη Δευτέρα στο κεντρικό πάρκινγκ της πλατείας Κολωνακίου με καφέ στο χέρι να περιμένει να παραλάβει το αυτοκίνητο του.

Τον «συνέλαβε» και σήμερα το πρωί στον πεζόδρομο της Μηλιώνη στο καφέ Pitt, στην αρχή μόνο του και στη συνέχεια με παρέα, ενώ «η βροχα έπεφτε!».

Δεν πάω στοίχημα τι καφε έπινε ο «Φραπές», γιατί φαίνεται να ακολουθεί πλέον πλήρως την μόδα του Κολωνακίου του οποίου είναι πλέον μόνιμος θαμών! (Το μπουφάν του είναι του οίκου Moncler μου επεσήμαναν μυημένοι στο σπορ).

