Ολόθερμη υποδοχή για τον Γιώργο Παπανδρέου στην πίτα του Γερουλάνου

Η πιο εντυπωσιακή στιγμή στη χθεσινή εκδήλωση του Παύλου Γερουλάνου για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ήταν η είσοδος του Γιώργου Παπανδρέου.

Η παρουσία του δεν αποτέλεσε έκπληξη, καθώς στην εκδήλωση πήγε το «όλον ΠΑΣΟΚ».

Ο Γιώργος μπήκε στην αίθουσα ενώ εξελισσόταν η ομιλία Γερουλάνου και ο θόρυβος που προκλήθηκε ανάγκασε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο να διακόψει δύο φορές για να τον καλωσορίσει. Η υποδοχή του κόσμου ήταν τόσο ζεστή που και ο ίδιος ο Γερουλάνος έκανε μία μικρή υπόκλιση δείγμα σεβασμού και αναγνώρισης της απήχησης που έχει ακόμα ο πρώην πρωθυπουργός στο ΠΑΣΟΚ.

