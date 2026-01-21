Βουλή: Η στιγμή που το 112 χτυπά στα κινητά και το… πολιτικό μήνυμα (Video)

Και στα κινητά των βουλευτών που βρίσκονταν στην Ολομέλεια χτύπησε, όπως ήταν φυσικό, το 112 που στάλθηκε στους κατοίκους της Αττικής, για περιορισμό των μετακινήσεων.

Τη σιγμή που ο ομαδικός θόρυβος «τάραζε» τα βουλευτικά έδρανα, ακούστηκε κάποιος από αυτά της της ΝΔ να απευθύνεται στον εισηγήτη του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, που μόλις είχε ανέβει στο βήμα.

«Ανέβηκες και άρχισε να χτυπάει το 112» του είπαν για να ανταπαντήσει ο κ. Κόκκαλης απευθυνόμενος προς τα κυβερνητικά έδρανα και τον παριστάμενο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα: «Για εσάς είναι. Ώρα να φύγετε. Δεν πάει άλλο. Κάνετε ζημιά».

Δείτε μετά το πρώτο λεπτό:

