Κυριάκος Μητσοτάκης: Καθυστερεί την αναχώρησή του για το Νταβός λόγω κακοκαιρίας

Στο Νταβός της Ελβετίας θα βρεθεί σήμερα Τετάρτη (21.1.26) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Ωστόσο λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει ολόκληρη τη χώρα από τη νύχτα της Τρίτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καθυστερεί την αναχώρησή του για το Νταβός προκειμένου να να ενημερωθεί για τυχόν προβλήματα που θα προκύψουν.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΜΥ με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού προειδοποιεί για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι την Πέμπτη, ενώ η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου έθεσε σε red code Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία.

Η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει αυτές τις περιοχές με βροχές και καταιγίδες με αποτέλεσμα οι αρχές να ζητούν τον περιορισμό των μετακινήσεων.

