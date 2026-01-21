Το είδαμε κι αυτό! Η Λατινοπούλου τη βγήκε από… «αριστερά» στην Καρυστιανού: «Άριστος» ο νόμος για τις αμβλώσεις (video)

Πιο «μετριοπαθής», (όσο γίνεται να είναι μετριοπαθής βέβαια η Αφροδίτη Λατινοπούλου), εμφανίστηκε η επικεφαλής της Φωνής Λογικής αναφορικά με το θέμα των αμβλώσεων.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Καρυστιανού που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων η Αφροδίτη Λατινοπούλου αν και όπως ειπε εκείνη εκτός από την περίπτωση βιασμού δεν θα προχωρούσε σε διακοπή κύησης, αναγνώρισε ότι «ο νόμος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν πρέπει να αλλάξει»

Από τη δήλωση βέβαια δεν έλειψαν τα αναχρονιστικά και αντιεπιστημονικά «φάλτσα» περί «δικαιωμάτων του εμβρύου», ωστόσο παραμένει εντυπωσιακό πως η τοποθέτησή της φαντάζει αρκετά «προοδευτικότερη» και φεμινιστική από εκείνη της Καρυστιανού.

«Λόγω των προσωπικών και θρησκευτικών μου πιστεύω, εκτός από την ακραία περίπτωση του βιασμού, δεν θα έκανα άμβλωση. Αναγνωρίζω όμως ξεκάθαρα ότι ο ισχύων νόμος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, και δεν πρέπει να αλλάξει, προστατεύει τόσο τα δικαιώματα της γυναίκας όσο και του εμβρύου» είπε συγκεκριμένα.

Στη συνέχεια αφού επανέλαβε προς εμπέδωση ότι ο νόμος που ισχύει δεν πρέπει να αλλάξει σχολίασε ότι «οι νέες γυναίκες και τα νέα κορίτσια δεν λαμβάνουν τη σωστή ενημέρωση και χρησιμοποιούν την άμβλωση ως μέθοδο αντισύλληψης. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως κράτος».

«Εγώ αυτόν τον νόμο θα τον κράταγα, δεν θα άλλαζα το παραμικρό» είπε ξανά στη συνέχεια.

Μάλιστα χαρακτήρισε τον νόμο «άριστο» γιατί μπορεί να προστατεύσει γυναίκες που έχουν υποστεί κακοποίηση. «Η κάθε γυναίκα αποφασίζει για τον εαυτό της, είναι θέμα προσωπικής επιλογής» συνέχισε σε αυτή την αν μη τι άλλο εντυπωσιακη… αναλαμπή!

Παράλληλα δήλωσε ότι δεν την αφορά το κόμμα Καρυστιανού ενώ δεν φοβάται τη διαρροή ψηφοφόρων από τη Φωνή Λογικής, -που όπως είπε είναι… «δεξιά, κεντροδεξιά» (!) – προς τον πολιτικό φορέα που θα ιδρυθεί.

Διαβάστε επίσης:

Η Νίκη… καλωσορίζει την Καρυστιανού στις θέσεις της (και η ψυχούλα της το ξέρει)

Βουλή: Η στιγμή που το 112 χτυπά στα κινητά και το… πολιτικό μήνυμα (Video)

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καθυστερεί την αναχώρησή του για το Νταβός λόγω κακοκαιρίας