Η Νίκη… καλωσορίζει την Καρυστιανού στις θέσεις της (και η ψυχούλα της το ξέρει)

Το ιδεολογικό πρόσημο που σύμφωνα με όσα έχει πει μέχρι τώρα η Μαρία Καρυστιανού, αναμένεται να έχει το νέο κόμμα που ετοιμάζει,-πολλώ δε μάλλον μετά τη δήλωση για τις αμβλώσεις- θυμίζει αδιαμφισβήτητα κάτι από Νίκη.

Έτσι, αν και όπως φαίνεται τα δύο κόμματα θα «ψαρέψουν» ψηφοφόρους από την ίδια «δεξαμενή» με τη Νίκη να αντιμετωπίζει πλέον ορατό κίνδυνο σχεδόν εξαφάνισης, ο Δημήτρης Νατσιός έσπευσε σήμερα να εκφράσει τη… χαρά του που η Μαρία Καρυστιανού ασπάστηκε τις ίδιες (αναχρονιστικές και επικίνδυνες) θέσεις.

«Όταν πρωτοεμφανιστήκαμε στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας και τότε είχε ανοίξει αυτή η συζήτηση. Χαιρόμαστε που η κα Καρυστιανού έρχεται στις θέσεις μας. Εμείς δεν κρύβουμε τις θέσεις μας. Βέβαια, είμαστε σταθεροί και δεν ταρακουνιόμαστε στον πρώτο πυροβολισμό. Διαφωνεί, συμφωνεί, αμφιβάλλει ή δεν εκφέρει γνώμη κάποιος, εμείς παραμένουμε σταθεροί και λέμε στο θέμα αυτό ακριβώς ότι πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στη ζωή. Και επειδή εμπνεόμαστε και από τις αρχές του Ευαγγελίου πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στις κοπέλες που φτάνουν σε αυτό το σημείο. Έχουμε ένα Κράτος που και γι’ αυτό το πολύ, πολύ λεπτό θέμα – το λέω και το ξαναλέω το να επισκεφθεί μία κοπέλα τον γυναικολόγο δεν είναι μία απλή επίσκεψη σε οδοντίατρο για την εξαγωγή ενός δοντιού- δεν κάνει κάτι» είπε ο Νατσιός μιλώντας στο OPEN.

Σε κάθε περίπτωση πάντως και παρά την ιδεολογική γειτνίαση δεν φάνηκε να ενθουσιάζεται με το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας.

«Εμείς αυτόνομη πορεία ακολουθούμε. Η κα Καρυστιανού είναι μία γυναίκα χαροκαμένη και κακώς της επιτίθενται, αυτή η ομοβροντία… Για μένα κανιβαλισμό δέχτηκε, είναι απαράδεκτο. Χθες δηλ. την εκθείαζες και τώρα έγινε τέρας; Η Νίκη είναι ευγενική. Όταν παρουσιάσει η κα Καρυστιανού το πρόγραμμα και τους συνεργάτες της θα μπορούμε να κρίνουμε. Δεν αφήνομε τίποτα ανοιχτό, η Νίκη πατάει γερά στα πόδια της, απλά είπαμε όταν θα δούμε τις θέσεις, θα κρίνουμε».

