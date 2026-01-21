search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 15:24
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.01.2026 12:14

Η Νίκη… καλωσορίζει την Καρυστιανού στις θέσεις της (και η ψυχούλα της το ξέρει)

21.01.2026 12:14
natsios_karistainou

Το ιδεολογικό πρόσημο που σύμφωνα με όσα έχει πει μέχρι τώρα η Μαρία Καρυστιανού, αναμένεται να έχει το νέο κόμμα που ετοιμάζει,-πολλώ δε μάλλον μετά τη δήλωση για τις αμβλώσεις- θυμίζει αδιαμφισβήτητα κάτι από Νίκη.

Έτσι, αν και όπως φαίνεται τα δύο κόμματα θα «ψαρέψουν» ψηφοφόρους από την ίδια «δεξαμενή» με τη Νίκη να αντιμετωπίζει πλέον ορατό κίνδυνο σχεδόν εξαφάνισης, ο Δημήτρης Νατσιός έσπευσε σήμερα να εκφράσει τη… χαρά του που η Μαρία Καρυστιανού ασπάστηκε τις ίδιες (αναχρονιστικές και επικίνδυνες) θέσεις.

«Όταν πρωτοεμφανιστήκαμε στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας και τότε είχε ανοίξει αυτή η συζήτηση. Χαιρόμαστε που η κα Καρυστιανού έρχεται στις θέσεις μας. Εμείς δεν κρύβουμε τις θέσεις μας. Βέβαια, είμαστε σταθεροί και δεν ταρακουνιόμαστε στον πρώτο πυροβολισμό. Διαφωνεί, συμφωνεί, αμφιβάλλει ή δεν εκφέρει γνώμη κάποιος, εμείς παραμένουμε σταθεροί και λέμε στο θέμα αυτό ακριβώς ότι πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στη ζωή. Και επειδή εμπνεόμαστε και από τις αρχές του Ευαγγελίου πρέπει να δώσουμε βαρύτητα στις κοπέλες που φτάνουν σε αυτό το σημείο. Έχουμε ένα Κράτος που και γι’ αυτό το πολύ, πολύ λεπτό θέμα – το λέω και το ξαναλέω το να επισκεφθεί μία κοπέλα τον γυναικολόγο δεν είναι μία απλή επίσκεψη σε οδοντίατρο για την εξαγωγή ενός δοντιού- δεν κάνει κάτι» είπε ο Νατσιός μιλώντας στο OPEN.

Σε κάθε περίπτωση πάντως και παρά την ιδεολογική γειτνίαση δεν φάνηκε να ενθουσιάζεται με το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας.

«Εμείς αυτόνομη πορεία ακολουθούμε. Η κα Καρυστιανού είναι μία γυναίκα χαροκαμένη και κακώς της επιτίθενται, αυτή η ομοβροντία… Για μένα κανιβαλισμό δέχτηκε, είναι απαράδεκτο. Χθες δηλ. την εκθείαζες και τώρα έγινε τέρας; Η Νίκη είναι ευγενική. Όταν παρουσιάσει η κα Καρυστιανού το πρόγραμμα και τους συνεργάτες της θα μπορούμε να κρίνουμε. Δεν αφήνομε τίποτα ανοιχτό, η Νίκη πατάει γερά στα πόδια της, απλά είπαμε όταν θα δούμε τις θέσεις, θα κρίνουμε».

Διαβάστε επίσης:

Βουλή: Η στιγμή που το 112 χτυπά στα κινητά και το… πολιτικό μήνυμα (Video)

Κυριάκος Μητσοτάκης: Καθυστερεί την αναχώρησή του για το Νταβός λόγω κακοκαιρίας

Ολόθερμη υποδοχή για τον Γιώργο Παπανδρέου στην πίτα του Γερουλάνου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Kostas-Tsiaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Δεν είναι επικοινωνιακός ο διάλογος για τον πρωτογενή τομέα, είναι restart

famellos 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Πρόταση για κοινό σχέδιο νόμου των προοδευτικών κομμάτων για Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Το έβαλε στα πόδια ο Μητσοτάκης»

doukas_2101_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Καμία αμφισβήτηση στον Ανδρουλάκη – Αλλαγή στρατηγική με προοδευτική διακυβέρνηση, όχι στη Δεξιά»

pierrakakis_2101_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα πλάνα από το πρώτο του Eurogroup ως πρόεδρος – «Πολλές προκλήσεις, κοινή βούληση για συνεργασία»

aerodormio_2101_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το φθηνότερο parking στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» – Όλες οι αλλαγές και τι συμφέρει περισσότερο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

chatzidou-tsolaki-new
LIFESTYLE

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

koukourakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

papadakis radio arvyla – new
MEDIA

Ράδιο Αρβύλα: Το «αντίο» του Αντώνη Κανάκη στον Γιώργο Παπαδάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 15:24
Kostas-Tsiaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: Δεν είναι επικοινωνιακός ο διάλογος για τον πρωτογενή τομέα, είναι restart

famellos 776- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Πρόταση για κοινό σχέδιο νόμου των προοδευτικών κομμάτων για Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Το έβαλε στα πόδια ο Μητσοτάκης»

doukas_2101_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Καμία αμφισβήτηση στον Ανδρουλάκη – Αλλαγή στρατηγική με προοδευτική διακυβέρνηση, όχι στη Δεξιά»

1 / 3