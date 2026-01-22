Siemens Ελλάδας: Άνοδος τζίρου στα 71,6 εκατ. ευρώ το 2024–2025 και στόχος περαιτέρω ενίσχυση το 2025–2026

Η Siemens Ελλάδας κατέγραψε ενισχυμένες οικονομικές επιδόσεις για το οικονομικό έτος 2024–2025, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 71,6 εκατ. ευρώ, από 55,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η εταιρεία αποδίδει την αύξηση των εσόδων στις συνεχιζόμενες επενδύσεις της στην ελληνική αγορά και στη διάθεση ενός διευρυμένου χαρτοφυλακίου τεχνολογικών λύσεων για υποδομές και βιομηχανία. Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται λύσεις για μεταφορά, διανομή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και τεχνολογίες διαχείρισης ενέργειας, συστήματα αυτοματισμών για βιομηχανία και κτήρια, ηλεκτρολογικό υλικό, καθώς και ψηφιακά συστήματα, λογισμικό προσομοίωσης και τεχνολογίες «ψηφιακών διδύμων».

Όπως σημειώνει, συνεχίζει να επεκτείνει το αποτύπωμά της σε τομείς όπως η βιομηχανική τεχνητή νοημοσύνη, οι λύσεις διαχείρισης υδάτων, οι ψηφιακές και βιώσιμες τεχνολογίες για δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και πλατφόρμες βελτιστοποίησης της βιομηχανικής παραγωγής και της διαχείρισης κρίσιμων υποδομών.

Για το οικονομικό έτος 2025–2026, η διοίκηση προβλέπει περαιτέρω ενίσχυση του κύκλου εργασιών, επικαλούμενη το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο παραγγελιών, την τεχνολογική καινοτομία και τις τάσεις που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Ο CEO της Siemens Ελλάδας, Βασίλης Χατζίκος, ανέφερε ότι τα αποτελέσματα «επιβεβαιώνουν ότι ο στρατηγικός μετασχηματισμός αποδίδει», υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία επενδύει σε τεχνολογία, καινοτομία και ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο λύσεις που ανταποκρίνονται σε προκλήσεις όπως η ενεργειακή μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η βιώσιμη ανάπτυξη. Όπως σημείωσε, το πρόγραμμα ONE Tech Company αποτελεί «τον πυρήνα αυτής της πορείας».

Από την πλευρά της, η CFO Eduarda Lima δήλωσε ότι η αύξηση των εσόδων αντανακλά τη ζήτηση της αγοράς, αλλά και «πειθαρχημένη εκτέλεση» και «στοχευμένη κατανομή κεφαλαίων» σε λύσεις υψηλής αξίας. Πρόσθεσε ότι η έμφαση στην ποιότητα των περιθωρίων, στη διαχείριση ταμειακών ροών και σε στοχευμένες επενδύσεις ενισχύει τη χρηματοοικονομική βάση της εταιρείας για τα επόμενα χρόνια.

