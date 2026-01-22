Η Ελλάδα ο πιο δημοφιλής προορισμός των Φινλανδών

Η Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει ο πιο δημοφιλής προορισμός των Φινλανδών και η Finnair προγραμματίζει για εφέτος απευθείας πτήσεις προς και από Θεσσαλονίκη. Αυτό επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΤ, στη διεθνή τουριστική έκθεση ΜΑΤΚΑ TRAVEL FAIR 2026, που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο του Ελσίνκι από 15 έως 18 Ιανουαρίου 2026.

Ο ΕΟΤ συμμετείχε με περίπτερο 60 τ.μ. προσελκύοντας μεγάλο αριθμό επισκεπτών, όπου γνωστοποιήθηκε ότι η αεροπορική εταιρεία Finnair θα προσφέρει πλέον απευθείας πτήσεις από το Ελσίνκι προς τη Θεσσαλονίκη τρεις φορές την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με έναρξη στις 4 Μαΐου 2026.

Το περίπτερο του ΕΟΤ επισκέφτηκε η πρέσβης της Ελλάδας στην Φινλανδία Ναταλία Καραγεώργου (ΠΥΑ΄), o σύμβουλος πρεσβείας Α΄ Δημήτρης Καρακωνσταντής και η διευθύνουσα του Προξενικού Γραφείου Ευθαλία Ζαχαριουδάκη, (Τμημ. Α΄ΔΛΥ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος Τ.Οs Φινλανδίας «Smal.fi» στις 13.01.2026, το 2025 πωλήθηκαν, περίπου 595.000 πακέτα για προορισμούς στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική.

Η Ελλάδα κατέχει επί μακρόν την πρώτη θέση ως ο πιο δημοφιλής προορισμός για τους Φινλανδούς το οποίο επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία για το 2025. Σχεδόν 209.000 πακέτα πραγματοποιήθηκαν προς την Ελλάδα. Ο δεύτερος αγαπημένος προορισμός των Φινλανδών ήταν η Ισπανία, με σχεδόν 161.000 πακέτα (μείωση κατά 13,9% σε σύγκριση με το 2024).

Συνεκθέτες στο περίπτερο του ΕΟΤ στη MATKA TRAVEL FAIR 2026 ήταν οι Περιφέρειες Κρήτης και Κεντρικής Μακεδονίας, ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, o Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.) και η Ομοσπονδία Φινλανδο-Ελληνικών Συνδέσμων, η οποία αριθμεί 11 Συλλόγους και 460 μέλη μόνο Φινλανδούς.

Κατά την πρώτη μέρα λειτουργίας της έκθεσης, στις 15.01.2026, η Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Σκανδιναβίας συμμετείχε σε συναντήσεις Β2Β στο περίπτερο του Οργανισμού, με εκπροσώπους τουριστικών μέσων πχ. Travel News, Mondo, με επαγγελματίες του τουρισμού καθώς και με εκπρόσωπους Ταξιδιωτικών Οργανισμών όπως τον Apollo, οι οποίοι διαθέτουν τουριστικά πακέτα για ελληνικούς προορισμούς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των διοργανωτών, στη ΜΑΤΚΑ 2026 συμμετείχαν περίπου 1.000 εκθέτες από 60 χώρες, ενώ οι επισκέπτες ξεπέρασαν τις 56.400.

Μεταξύ των εκθετών, αναφέρονται οι Τ.Οs NLTG (Tjäreborg), Neckermann Nordic, αλλά και κρατικοί Τουριστικοί Οργανισμοί της Ε.Ε. (Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Πορτογαλία, Σλοβακία) όπως και εκτός ΕΕ (Ταϊλάνδη, Αίγυπτος, Γεωργία, Ιαπωνία, Τυνησία, κ.α.).

