Κατολίσθηση στην Πεντέλη: Έπεσαν βράχια στο οδόστρωμα (photos)

Κατολίσθηση σημειώθηκεί στον Περιμετρικό Δρόμο 414- Άγιος Πέτρος μετά τη θέση ΠΥΡΙΖΑ και λίγα μέτρα πριν από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Διονύσου, όπως ανέφερε με ανακοίνωσή του ο Δήμος Πεντέλης.

Στο οδόστρωμα έπεσαν βράχια και στο σημείο έσπευσε η Τροχαία, η οποία ρύθμισε την κυκλοφορία για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μετά την απομάκρυνση των βράχων από βαρέως τύπου όχημα του Δήμου Πεντέλης.

Σε άλλη ανάρτηση ο Δήμος Πεντέλης αναφέρει πως απαιτείται μεγάλη προσοχή στον δρόμο που οδηγεί στο Κοιμητήριο Νταού Πεντέλης, βόρεια της Ιεράς Μονής «Παντοκράτωρ», λόγω διάβρωσης στο πρανές του ρέματος.

