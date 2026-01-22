search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 13:07
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.01.2026 12:21

Κατολίσθηση στην Πεντέλη: Έπεσαν βράχια στο οδόστρωμα (photos)

22.01.2026 12:21
katolisthisi_penteli

Κατολίσθηση σημειώθηκεί στον Περιμετρικό Δρόμο 414- Άγιος Πέτρος μετά τη θέση ΠΥΡΙΖΑ και λίγα μέτρα πριν από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Διονύσου, όπως ανέφερε με ανακοίνωσή του ο Δήμος Πεντέλης.

Στο οδόστρωμα έπεσαν βράχια και στο σημείο έσπευσε η Τροχαία, η οποία ρύθμισε την κυκλοφορία για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μετά την απομάκρυνση των βράχων από βαρέως τύπου όχημα του Δήμου Πεντέλης.

Σε άλλη ανάρτηση ο Δήμος Πεντέλης αναφέρει πως απαιτείται μεγάλη προσοχή στον δρόμο που οδηγεί στο Κοιμητήριο Νταού Πεντέλης, βόρεια της Ιεράς Μονής «Παντοκράτωρ», λόγω διάβρωσης στο πρανές του ρέματος.

Διαβάστε επίσης:

Εξαφάνιση γιατρού στην Κρήτη – Σύλληψη 51χρονου για διασπορά ψευδών ειδήσεων

Θεσσαλονίκη: Φορτηγάκι παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό στον Εύοσμο

Τραγωδία στο Άστρος: Το συγκλονιστικό βίντεο της παράσυρσης του λιμενικού – Πώς έγινε το μοιραίο δυστύχημα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
DEDDIE
ADVERTORIAL

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενισχύει τους ελέγχους κατά των ρευματοκλοπών με εξειδικευμένο προσωπικό και νέες διαδικασίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών

adv–new
ADVERTORIAL

«Η Τέχνη της Φροντίδας, η Φροντίδας της Τέχνης» – Ημερίδα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου | 4/2/2026

trump_davos_2201_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Γεωπολιτική με το πιστόλι στο τραπέζι – Πώς ο Τραμπ βάφτισε τον εκβιασμό «συμφωνία» στο Νταβός

palaioxora xanion new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απόκοσμο σκηνικό από την κακοκαιρία – Παραλία στην Παλαιοχώρα γέμισε αφρούς (video)

APORRIMMATOFORO
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ξύλο μεταξύ οδηγού απορριματοφόρου και επιβατών φορτηγού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

lanthimos palaistini
LIFESTYLE

Λάνθιμος: «Aπαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα»

kakokairia ano glyfada 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί σε Γλυφάδα και Άστρος, χάος στους δρόμους της Αττικής, υπερχείλισαν ρέματα, «βούλιαξαν» αυτοκίνητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 13:06
DEDDIE
ADVERTORIAL

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενισχύει τους ελέγχους κατά των ρευματοκλοπών με εξειδικευμένο προσωπικό και νέες διαδικασίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών

adv–new
ADVERTORIAL

«Η Τέχνη της Φροντίδας, η Φροντίδας της Τέχνης» – Ημερίδα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου | 4/2/2026

trump_davos_2201_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Γεωπολιτική με το πιστόλι στο τραπέζι – Πώς ο Τραμπ βάφτισε τον εκβιασμό «συμφωνία» στο Νταβός

1 / 3