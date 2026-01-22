Κατολίσθηση στην Πεντέλη: Έπεσαν βράχια στο οδόστρωμα (photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κατολίσθηση σημειώθηκεί στον Περιμετρικό Δρόμο 414- Άγιος Πέτρος μετά τη θέση ΠΥΡΙΖΑ και λίγα μέτρα πριν από τη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Διονύσου, όπως ανέφερε με ανακοίνωσή του ο Δήμος Πεντέλης.
Στο οδόστρωμα έπεσαν βράχια και στο σημείο έσπευσε η Τροχαία, η οποία ρύθμισε την κυκλοφορία για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.
Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε μετά την απομάκρυνση των βράχων από βαρέως τύπου όχημα του Δήμου Πεντέλης.
Σε άλλη ανάρτηση ο Δήμος Πεντέλης αναφέρει πως απαιτείται μεγάλη προσοχή στον δρόμο που οδηγεί στο Κοιμητήριο Νταού Πεντέλης, βόρεια της Ιεράς Μονής «Παντοκράτωρ», λόγω διάβρωσης στο πρανές του ρέματος.
