search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 13:02
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.01.2026 11:04

ΟΑΣΑ: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις λεωφορειακών γραμμών λόγω κακοκαιρίας

22.01.2026 11:04
leoforeio_3006_1920-1080_new

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις λεωφορειακών γραμμών λόγω κακοκαιρίας τίθενται σε ισχύ από τον ΟΑΣΑ για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΑΣΑ, οι παρακάτω λεωφορειακές γραμμές λειτουργούν με τις εξής τροποποιήσεις:

  • Γραμμή 124: Εκτός περιοχής Πυρναρί – Αγία Τριάδα.
  • Γραμμή 162: Έως Λεωφόρο Βουλιαγμένης.
  • Γραμμή 154: Έως Παλαιό Τέρμα (Γούναρη).
  • Γραμμή 856: Εκτός οδού Καφαντάρη (από Λεωφόρο Βουλιαγμένης).
  • Γραμμή 117: Εναλλακτικό τέρμα στη στάση «Βότκας». Στη συνέχεια δεξιά στην οδό Τριπτολέμου και κατόπιν κανονική πορεία (περιοχή Κορμπι).
  • Γραμμή 120: Παράκαμψη οδού Ηφαίστου. Παραλείπονται οι στάσεις 1η, 2η, 3η, 4η και 5η Ηφαίστου, καθώς και οι στάσεις 1η, 2η και 3η Αγίας Μαρίνας.

Διαβάστε επίσης:

Εξαφάνιση γιατρού στην Κρήτη – Σύλληψη 51χρονου για διασπορά ψευδών ειδήσεων

Θεσσαλονίκη: Φορτηγάκι παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό στον Εύοσμο

Τραγωδία στο Άστρος: Το συγκλονιστικό βίντεο της παράσυρσης του λιμενικού – Πώς έγινε το μοιραίο δυστύχημα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump_davos_2201_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Γεωπολιτική με το πιστόλι στο τραπέζι – Πώς ο Τραμπ βάφτισε τον εκβιασμό «συμφωνία» στο Νταβός

palaioxora xanion new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απόκοσμο σκηνικό από την κακοκαιρία – Παραλία στην Παλαιοχώρα γέμισε αφρούς (video)

APORRIMMATOFORO
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ξύλο μεταξύ οδηγού απορριματοφόρου και επιβατών φορτηγού

gavin_newsom_new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα «πυρά» Νιούσομ κατά Τραμπ: Κατέστρεψε 80 χρόνια συμμαχιών των ΗΠΑ

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Εξιχνιάστηκε η απαγωγή του 48χρονου στη Θεσσαλονίκη, δικογραφία για 4 άτομα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

lanthimos palaistini
LIFESTYLE

Λάνθιμος: «Aπαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα»

kakokairia ano glyfada 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί σε Γλυφάδα και Άστρος, χάος στους δρόμους της Αττικής, υπερχείλισαν ρέματα, «βούλιαξαν» αυτοκίνητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 13:01
trump_davos_2201_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Γεωπολιτική με το πιστόλι στο τραπέζι – Πώς ο Τραμπ βάφτισε τον εκβιασμό «συμφωνία» στο Νταβός

palaioxora xanion new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Απόκοσμο σκηνικό από την κακοκαιρία – Παραλία στην Παλαιοχώρα γέμισε αφρούς (video)

APORRIMMATOFORO
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ξύλο μεταξύ οδηγού απορριματοφόρου και επιβατών φορτηγού

1 / 3