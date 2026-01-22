search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

22.01.2026 21:41

Πειραιάς: Διακοπή της κυκλοφορίας στην Ακτή Μιαούλη λόγω καθίζησης

22.01.2026 21:41
kathizisi 88- new
Photo: Eurokinissi Αρχείου

Επικίνδυνη καθίζηση σημειώθηκε στην οδό Ιάσωνος στην Ακτή Μιαούλη στον Πειραιά, μετά την έντονη βροχόπτωση που έπληξε την Αττική το απόγευμα της Πέμπτης.

Η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ιάσωνος από τη συμβολή της με την οδό Χατζηκυριάκου, έως τη συμβολή της με την Ακτή Μιαούλη στην περιοχή του Πειραιά.

Συνεργεία του Δήμου Πειραιά έσπευσαν στο σημείο για να αποκαταστήσουν την ζημιά στο οδόστρωμα.

Λόγω της κατάστασης επηρεάστηκε η κίνηση στους δρόμους του Πειραιά, όπου επικρατεί συμφόρηση.

1 / 3