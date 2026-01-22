search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web

22.01.2026 11:59

Τι ισχύει τελικά με το IRIS για το χαρτζιλίκι στα παιδιά και τις πληρωμές σε επαγγελματίες

22.01.2026 11:59
Τον τελευταίο καιρό γράφτηκαν πολλά που δεν ισχύουν για το IRIS και τους φόρους. Γι’ αυτό η ΑΑΔΕ και η ΔΙΑΣ βγήκαν και ξεκαθάρισαν τι συμβαίνει πραγματικά.

Αν στέλνεις ή παίρνεις χρήματα μέσω IRIS από φίλους ή συγγενείς, δεν φορολογείσαι.

Το IRIS είναι απλώς ένας τρόπος να μεταφέρεις λεφτά από λογαριασμό σε λογαριασμό. Δεν είναι εισόδημα από μόνο του και δεν δημιουργεί φόρο.

Το «χαρτζιλίκι» από γονείς σε παιδιά δεν φορολογείται

Αν ο γονιός στέλνει χρήματα στο παιδί του για καθημερινά έξοδα, ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας κ.λπ., αυτά δεν θεωρούνται δωρεά και δεν δηλώνονται πουθενά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν το παιδί είναι ανήλικο ή φοιτητής μέχρι 25 ετών.

Ούτε οι μεταφορές μεταξύ φίλων έχουν πρόβλημα. Αν στείλεις χρήματα σε φίλο για κοινά έξοδα, ταξίδι, λογαριασμούς ή ό,τι άλλο, δεν υπάρχει κανένα θέμα, αρκεί να μην κρύβεται κάτι ύποπτο από πίσω.

Το IRIS δεν σε «μαρκάρει» στην Εφορία

Η χρήση του IRIS δεν σημαίνει ότι σε ελέγχουν διαφορετικά ή πιο αυστηρά. Οι κανόνες είναι οι ίδιοι όπως αν έκανες μια απλή μεταφορά από IBAN σε IBAN.

Πότε υπάρχει πρόβλημα; Υπάρχει θέμα μόνο αν το IRIS χρησιμοποιείται για να πληρωθεί επαγγελματίας «μαύρα», να κρυφτεί εισόδημα, ή για παράνομες δραστηριότητες.

Για παράδειγμα, αν ένας γιατρός, ηλεκτρολόγος ή άλλος ελεύθερος επαγγελματίας πληρωθεί μέσω IRIS P2P για τη δουλειά του, αυτό είναι παράνομο. Για τέτοιες πληρωμές υπάρχει άλλο σύστημα (IRIS P2Pro), που ενημερώνει αυτόματα την Εφορία.

Υπάρχει όμως και όριο στα ποσά: Από τις 15 Ιανουαρίου υπάρχει όριο 5.000 ευρώ τον μήνα στα χρήματα που μπορεί να δεχτεί κάποιος μέσω IRIS P2P, για να μη χρησιμοποιείται το σύστημα για ύποπτες συναλλαγές.

Με λίγα λόγια: Αν χρησιμοποιείς το IRIS για φυσιολογικά πράγματα της καθημερινότητας, δεν έχεις κανέναν λόγο να ανησυχείς.

