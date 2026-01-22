Τρίτος χρόνος επιτυχίας της παιδικής παράστασης «Ο αόρατος Τονίνο» του Τζάνι Ροντάρι

Μετά τη μεγάλη επιτυχία και τα sold-out που σημείωσε για 2 συνεχόμενες χρονιές, η ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ του «Από Μηχανής» Θεάτρου παρουσιάζει για 3η χρονιά την παράσταση που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους «Ο αόρατος Τονίνο» βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Τζάνι Ροντάρι και σκηνοθεσία Δημήτρη Μυλωνά.

Ο Αόρατος Τονίνο υπήρξε υποψήφια καλύτερη παράσταση από την ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ στην κατηγορία «ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ»

«Φοβάμαι να πω το μάθημα, φοβάμαι μήπως κάνω λάθος, μακάρι να ήμουν αόρατος!» εύχεται ο Τονίνο και η ευχή του… ευθύς πραγματοποιείται!

Ο δάσκαλος θέλει να σηκώσει τον Τονίνο για μάθημα όμως ο Τονίνο φοβάται μήπως κάνει λάθος. Το μικρό αγόρι εύχεται να γίνει αόρατο και με τη βοήθεια των ίδιων των παιδιών που παρακολουθούν την παράσταση, η επιθυμία του πραγματοποιείται! Κι αν στην αρχή έχει πλάκα γιατί κανείς δεν τον βλέπει, τί θα συμβεί όταν συνειδητοποιήσει πως δεν μπορεί να παίζει ποδόσφαιρο με τους φίλους του ούτε να χαίρεται τις αγκαλιές της μητέρας του; Ώσπου συναντά έναν ηλικιωμένο κύριο και τότε θα καταλάβει τί πραγματικά σημαίνει να μη σε «βλέπει» κανείς και να είσαι μόνος.

Μια διαδραστική παράσταση η οποία μέσα από τον απλό και διασκεδαστικό λόγο του Ροντάρι προσφέρει μηνύματα σε μικρούς και μεγάλους. Μια ιστορία για την παιδική ψυχή, για τον παραγκωνισμό των ηλικιωμένων και το συναίσθημα της μοναξιάς που μπορεί να νιώθει ο άνθρωπος σε κάθε ηλικία.

Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Μυλωνάς που υπογράφει τη θεατρική διασκευή του πολυαγαπημένου βιβλίου του Ροντάρι, μαζί με 5 ηθοποιούς και τη συνοδεία πρωτότυπης μουσικής, στήνουν μια παράσταση ευρηματική, ευφάνταστη, αστεία και συγκινητική για τη φιλία, την ενσυναίσθηση, τη χαρά της συνύπαρξης!

Ο Τζάνι Ροντάρι (1920-1980) δεν χρειάζεται συστάσεις. Δάσκαλος για ένα διάστημα, δημοσιογράφος και κατόπιν συγγραφέας παιδικών βιβλίων, άλλαξε τον ρου της παιδικής λογοτεχνίας καθώς και τον παιδαγωγικό της ρόλο. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες ενώ έχει τιμηθεί με διάφορα βραβεία μεταξύ των οποίων το Βραβείο Άντερσεν (1970) το οποίο θεωρείται το Νόμπελ της παιδικής λογοτεχνίας.

Η παράσταση απευθύνεται σε παιδιά Παιδικών Σταθμών, Νηπιαγωγείου και A, B, & Γ Δημοτικού

Συντελεστές:

Κείμενο: Τζάνι Ροντάρι

Σκηνοθεσία/δραματουργική επεξεργασία: Δημήτρης Μυλωνάς

Επιμέλεια θεατρικού κειμένου/στίχοι τραγουδιών: Σοφιάννα Θεοφάνους

Μουσική/Μουσική διδασκαλία: Μαρίνα Χρονοπούλου

Σκηνικά/Κοστούμια: Γιώργος Λιντζέρης

Επιμέλεια κίνησης: Ειρήνη Κυρμιζάκη

Φωτισμοί: Βλάσης Θεοδωρίδης

Φωτογραφίες παράστασης/trailer: Γεωργία Αϊντίνη

Γραφιστική επιμέλεια: xMx graphics – Michelangelo Bevilacqua

Προβολή και επικοινωνία: Βάσω Σωτηρίου – We will

Παίζουν (αλφαβητικά):

Άλυ Νουρ Ποντίκης Αινείας, Ανδριόπουλος Σταύρος, Κρυονοπούλου Άρτεμις, Νταλαμάγκος Στράτος, Τράκα Άλκηστις

Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΚΑΛΕΝΤΗ

Info:

Πού: Κάτω Σκηνή «Από Μηχανής» Θεάτρου, Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο

(σταθμός Μετρό: Μεταξουργείο), τηλέφωνο: 210. 5232097

Πότε: Κάθε Κυριακή στις 11.30

Εισιτήρια: 10€ (γενική είσοδος), 8€ (ομαδικά 20 ατόμων και πάνω)

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210. 5232097

Προπώληση: more.com

Διάρκεια: 70 λεπτά με διάλειμμα

Ειδικές τιμές για σχολεία – Οργάνωση σχολικών επισκέψεων/ group

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210. 5232097, 6906721698 (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00-14.00)

Email: [email protected]