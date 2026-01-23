Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Εκτός τελικού η Ελλάδα ηττήθηκε 15-12 από την Ουγγαρία

Η εθνική υδατοσφαίρισης των ανδρών «προδόθηκε» από το μεγάλο της «όπλο», την άμυνα, και ηττήθηκε 15-12 από την Ουγγαρία στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου, χάνοντας άλλη μία ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο σε μία μεγάλη διοργάνωση. Το απίστευτο 8/9 των Μαγυάρων στον παίκτη παραπάνω, έναντι 5/15 της ελληνικής ομάδας, εξηγεί επαρκώς το τελικό αποτέλεσμα, που αφήνει τη «γαλανόλευκη» με την πίκρα ακόμη ενός χαμένου μεγάλου ραντεβού.

Το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί μέχρι το απόγευμα της Κυριακής (25/1, 18:00), όταν θα διεκδικήσει το παρθενικό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, εναντίον του ηττημένου του άλλου ημιτελικού, μεταξύ Σερβίας και Ιταλίας.

Ο Κώστας Κάκαρης ξεκίνησε το ματς κερδίζοντας ένα πέναλτι και μία αποβολή, τα οποία η εθνική αξιοποίησε, για να διαμορφώσει ο Σκουμπάκης με έναν «κεραυνό» από την περιφέρεια το 3-1, πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο μισό της εναρκτήριας περιόδου. Η Ουγγαρία εκμεταλλεύθηκε τις δύο πρώτες αποβολές που κέρδισε και ισοφάρισε, αλλά ο Σκουμπάκης σε παίκτη παραπάνω και ο Γκίλλας με έξυπνο σουτ από τα πλάγια έδωσαν ξανά προβάδισμα δύο τερμάτων (5-3) στην ελληνική ομάδα. Οι Μαγυάροι συνέχισαν να είναι απόλυτα εύστοχοι στον παίκτη παραπάνω και ο Μάνχερτς ισοφάρισε εκ νέου σε 5-5, μετά τη δεύτερη ποινή που χρεώθηκε ο Αργυρόπουλος, πολύ νωρίς στο δεύτερο οκτάλεπτο. Ο ημιτελικός παρέμεινε σε… τεντωμένο σχοινί, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται 8-8 και την Ουγγαρία να έχει 5/5 στον παίκτη παραπάνω, τη «γαλανόλευκη» να μην έχει ούτε ένα μπλοκ στην άμυνα (έναντι τεσσάρων των αντιπάλων της) και τον Μάνο Ζερδεβά -που προτιμήθηκε αυτή τη φορά αντί του Τζωρτζάτου- να έχει 3/11 αποκρούσεις, όσες ακριβώς και ο Σόμα Βόγκελ.

Η εθνική βρέθηκε για πρώτη φορά πίσω στο σκορ στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, από το 4ο προσωπικό γκολ του Κρίστιαν Μάνχερτς, πάλι σε παίκτη παραπάνω, αυτή τη φορά απέναντι στον Τζωρτζάτο που πέρασε στο παιχνίδι στο β΄ μέρος. Η ελληνική άμυνα συνέχισε να μη λειτουργεί σωστά και, όταν χάθηκε η επιθετική άνεση του πρώτου ημιχρόνου, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρέθηκε σε δύσκολη θέση, μένοντας πίσω με διαφορά τριών τερμάτων (11-8). Ο Αργυρόπουλος με απευθείας φάουλ από τα 6μ. έδωσε μία «ανάσα» και ο Καλογερόπουλος σε παραπάνω -από την τρίτη και οριστική αποβολή του Ανγκιαλ- μείωσε σε 11-10, όμως ο Βέντελ Βίγκβαρι διατήρησε το απόλυτο των Ούγγρων στον παίκτη παραπάνω (7/7) για το 12-10, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το τρίτο οκτάλεπτο.

Ενα άστοχο σουτ του Ανταμ Νάγκι στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου ήταν η πρώτη χαμένη επίθεση των Μαγυάρων με αριθμητικό πλεονέκτημα, ενώ ακολούθησε δοκάρι του Φέκετε σε κόντρα. Στο ίδιο διάστημα, όμως, η εθνική έχασε δύο ευκαιρίες με παίκτη παραπάνω και, στην απόκρουση του Τζωρτζάτου σε κοντινό σουτ του Γιάνσικ, κρίθηκε μετά από εξέταση του βίντεο ότι η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή, σε μία αρκετά αμφιλεγόμενη απόφαση. Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου δεν είχαν πλέον την ψυχραιμία να παίξουν ορθολογικά και το γκολ του Ανταμ Νάγκι, 3΄45΄΄ πριν τη λήξη, ανέβασε τη διαφορά στο +4 (14-10) και τελείωσε κάθε συζήτηση για τον νικητή της αναμέτρησης.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την εθνική): 5-4, 3-4, 2-4, 2-3



Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Γενηδουνιάς (πέναλτι), 1-1 Μάνχερτς (περιφέρεια), 2-1 Κάκαρης (π.π.), 3-1 Σκουμπάκης (περιφέρεια), 3-2 Τάτραϊ (π.π.), 3-3 Ακος Νάγκι (π.π.), 4-3 Σκουμπάκης (π.π.), 5-3 Γκίλλας (περιφέρεια), 5-4 Βέντελ Βίγκβαρι (π.π.), 5-5 Μάνχερτς (π.π.), 6-5 Παπαναστασίου (π.π.), 6-6 Μάνχερτς (περιφέρεια), 7-6 Κάκαρης (φουνταριστός), 7-7 Βάργκα (π.π.), 8-7 Παπανικολάου (περιφέρεια), 8-8 Ακος Νάγκι (περιφέρεια), 8-9 Μάνχερτς (π.π.), 8-10 Ανταμ Νάγκι (περιφέρεια), 8-11 Βίσμεγκ (φουνταριστός), 9-11 Αργυρόπουλος (περιφέρεια), 10-11 Καλογερόπουλος (π.π.), 10-12 Βέντελ Βίγκβαρι (π.π.), 10-13 Γιάνσικ (φουνταριστός), 10-14 Ανταμ Νάγκι (π.π.), 11-14 Κάκαρης (φουνταριστός), 12-14 Αργυρόπουλος (π.π.), 12-15 Βέντελ Βίγκβαρι (περιφέρεια).



Η εθνική είχε 5/15 με παίκτη παραπάνω, 1/1 πέναλτι, 4 γκολ από την περιφέρεια και 2 από θέση φουνταριστού.

Η Ουγγαρία είχε 8/9 με παίκτη παραπάνω, 5 γκολ από την περιφέρεια και 2 από θέση φουνταριστού.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Ανγκιαλ (1΄42΄΄ πριν τη λήξη της τρίτης περιόδου), ο Βάργκα (2΄43΄΄ πριν το τέλος του αγώνα) και ο Γιάνσικ (13 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του ματς).

Στα 44 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη αποβλήθηκε από τον ελληνικό πάγκο ο Θοδωρής Βλάχος (είχε δεχθεί νωρίτερα κίτρινη κάρτα), που πλέον δεν θα έχει το δικαίωμα να κοουτσάρει την εθνική στον «μικρό» τελικό.

Διαιτητές: Φρανούλοβιτς (Κροατία), Μπουρζ (Γαλλία)



Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς 1, Σκουμπάκης 2, Γκιουβέτσης, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας 1, Καλογερόπουλος 1, Χαλυβόπουλος, Κάκαρης 3, Νικολαϊδης, Παπανικολάου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Ανγκιαλ, Μάνχερτς 4, Ακος Νάγκι 2, Βίντσε Βίγκβαρι, Ανταμ Νάγκι 2, Φέκετε, Τάτραϊ 1, Κόβατς, Βέντελ Βίγκβαρι 3, Γιάνσικ 1, Βόγκελ, Βίσμεγκ 1, Βάργκα 1

** Εκτός 14άδας της εθνικής έμεινε ο Σεμίρ Σπάχιτς.

Live η εξέλιξη του σκορ:

Τέλος

12-15 οι Ούγγροι με τον Βίνγκαρι

12-14 Μείωσε η Ελλάδα με τον Αργυρόπουλο

11-14 Γκολ από τον Κάκαρη

10-14 Σκοράρει στον παραπάνω με τον Νάγκι η Ουγγαρία

10-13 γκολ του Γιάνσκικ

Τέλος στην 3η

10-12 Σκόραρε ο Βίνγκαρι

10-11 Mείωσε ο Καλογερόπουλος

9-11 Μείωσε ο Αργυρόπουλος για την Ελλάδα

8-11 η Ουγγαρία

8-10 Ο Νάγκι σκόραρε στο 6.20 και έδωσε προβάδισμα 2 γκολ στην Ουγγαρία

8-9 Προβάδισμα για την Ουγγαρία με γκολ του Μάνχρετζ

Ημίχρονο

8-8 Ισοφάρισε ο Νάγκι για την Ουγγαρία

8-7 η Ελλάδα με γκολ του Παπανικολάου

7-7 η Ουγγαρία με τον Βάργκα

7-6 η Ελλάδα με τον Κάκαρη

6-6 Η Ουγγαρία ισοφάρισε με τον Μάνχρετζ

6-5Η Ελλάδα σκόραρε με τον Παπαναστασίου

Ισοφαρίζει σε 5-5 ο Μάνχρετς

Τέλος στο 1ο οκτάλεπτο

Μειώνουν σε 5-4 με τον Βίγκαρι οι Ούγγροι

5-3 Γκολ από τον Νίκο Γκίλλα στη λήξη του χρόνου της επίθεσης

4-3 Γκολ από τον Σκουμπάκη

Ισοφάρισε με τον Νάγκι η Ουγγαρία

Μείωσε η Ουγγαρία με τον Τάτραι σε 3-2

Εκτέλεση από τα 7 μέτρα από τον Σκουμπάκη και 3-1 η Ελλάδα στο 4.28

Ο Κάκαρης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1

Ισοφάρισε ο Μάχερτς σε 1-1 στο 6.53

1-0 η Ελλάδα με πέναλτι του Γενηδουνιά στο 7.14

Διαβάστε επίσης:

Ελληνική ευρωπαϊκή βραδιά: Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ στα νοκ άουτ του Europa League – Άνοδος της Ελλάδας στην 11η θέση της UEFA

Europa League: Κρίσιμα ματς για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ κόντρα σε Φερεντσβάρος και Μπέτις (videos)

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σαρπ