Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Η Εθνική κόντρα στην Ουγγαρία για μια θέση στον μεγάλο τελικό – Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Η Εθνική ομάδα πόλο δίνει τον σημαντικότερο αγώνα της ιστορίας της σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σήμερα.

Κόντρα στην Ουγγαρία, θα διεκδικήσει την συμμετοχή της στον τελικό της Κυριακής, κάτι που αν καταφέρει, θα σημαίνει πως θα έχει εξασφαλίσει το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση.

Οσο παράδοξο κι αν ακούγεται, η εθνική ομάδα πόλο των ανδρών δεν έχει κατακτήσει ποτέ μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ενώ έχει δύο 4ες θέσεις το 1999 και το 2016.

Στο Βελιγράδι σήμερα θέλει να σπάσει αυτή την αρνητική παράδοση και να πάει στον μεγάλο τελικό για να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο.

Παραμένει αήττητη μέχρι στιγμής, ωστόσο σήμερα παίζει απέναντι στην κορυφαία ομάδα στην ιστορία του θεσμού με 13 τίτλους (ακολουθεί με… 5 η Σερβία) και συνολικά 26 μετάλλια σε 29 διοργανώσεις που συμμετείχε!

Ο ημιτελικός ξεκινά στις 18.00 και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Στον άλλο ημιτελικό, η Σερβία αντιμετωπίζει την Ιταλία και θεωρείται φαβορί. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 21:30.

