ΕΡΤ: Πρεμιέρα για τη σειρά «Οι κυρίες του ρεμπέτικου» με την Ηρώ Σαΐα τον Φεβρουάριο

Οπτικοακουστικό πολιτισμικό πολύπτυχο συνδιαμορφώνουν τα οκτώ επεισόδια της νέας σειράς ντοκιμαντέρ « Οι κυρίες του ρεμπέτικου» της ΕΡΤ η οποία έχει λάβει θέση στο πρόγραμμα της ΕΡΤ1 με πρεμιέρα στις 7 Φεβρουαρίου στις 19.00.

Κάθε (εβδομαδιαίο) επεισόδιο σκιαγραφεί το πορτρέτο μίας εμβληματικής μορφής: της Ρόζας Εσκενάζυ, της Αγγέλας Παπάζογλου, της Ρίτας Αμπατζή, της Μαρίκας Νίνου, της Σωτηρίας Μπέλλου, της Στέλλας Χασκίλ, της Ιωάννας Γεωργακοπούλου και της Σεβάς Χανούμ.

Η πρόταση της ΕΡΤ, σε παρουσίαση Ηρώς Σαΐα, σκηνοθεσία Λεωνίδα Πανονίδη και σενάριο- αρχισυνταξία Μαρίας Λούκα, με έναν τρόπο αποτίει φόρο τιμής σε εκείνες τις χαρισματικές γυναίκες, με ζωές σχεδόν μυθιστορηματικές, οι οποίες παρα τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες στάθηκαν, ύψωσαν ανάστημα και αναδείχθηκαν σε ένα αμιγώς ανδροκρατούμενο- σκληρό- χώρο, διεκδικώντας θέση στο πάλκο, καταρρίπτοντας στερεότυπα.

Για πρώτη φορά στην τηλεόραση μέσα από την εκπομπή με συστηματικό τρόπο παρουσιάζονται οι γυναικείες μορφές που σημάδεψαν το ρεμπέτικο τραγούδι, από την άνθησή του μετά το 1922 και την άφιξη των Μικρασιατών στην Ελλάδα μέχρι τα χρόνια που ακολούθησαν.

Οι προσωπικές διαδρομές τους «φωτίζονται» και μαζί τους οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες κάθε εποχής.

Το «ψηφιδωτό» κάθε αφιερωματικού επεισοδίου θα μορφοποιείται επίσης με αφηγήσεις, αρχειακό υλικό, συνεντεύξεις.

Η Ηρώ Σαϊα εκτός από την αφηγηματική ξενάγηση στην εξέλιξη κάθε επεισοδίου θα αποδώσει ορισμένα ξακουστά τραγούδια διασκευασμένα σε σύγχρονες εκτελέσεις, σε συνεργασία με κορυφαίους ενορχηστρωτές και εκλεκτούς μουσικούς.

