Γαλάτσι: Ανήλικοι πέταξαν βεγγαλικά σε προαύλιο σχολείου – Στο νοσοκομείο 14χρονος μαθητής

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το μεσημέρι της Παρασκευής στο Γαλάτσι, όταν ομάδα ανηλίκων πέταξε βεγγαλικά στο προαύλιο σχολικού συγκροτήματος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 14χρονου μαθητή. Η Αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (23/1) στο προαύλιο του 3ου και 4ου Γυμνασίου Γαλατσίου. Πέντε ανήλικοι, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εισήλθαν στον χώρο και πέταξαν βεγγαλικά προς το προαύλιο, όπου βρίσκονταν μαθητές.

Τραυματισμός μαθητή και μεταφορά στο νοσοκομείο

Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας 14χρονος μαθητής, ο οποίος υπέστη έγκαυμα στο πόδι. Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Σε εξέλιξη οι έρευνες της Αστυνομίας

Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή αμέσως μετά την πράξη τους. Η Ελληνική Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των πέντε ανηλίκων, εξετάζοντας μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Το περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς σημειώθηκε σε σχολικό χώρο και έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

