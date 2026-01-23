search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

23.01.2026 08:20

Η «σφήνα» που πνίγει την εργασία στην Ελλάδα

Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις υψηλότερες θέσεις των χωρών του ΟΟΣΑ όσον αφορά τη φορολογική σφήνα (tax wedge), δηλαδή τη διαφορά μεταξύ του ποσού που πληρώνει ο εργοδότης και του καθαρού μισθού που φτάνει τελικά στην τσέπη του εργαζόμενου. Παρά τις σταδιακές μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών, το κόστος παραμένει δυσβάσταχτο και για τις δύο πλευρές.

Το χάσμα μεταξύ κόστους και καθαρού μισθού

Για να καταλάβουμε το μέγεθος της επιβάρυνσης, ας δούμε τι συμβαίνει για έναν μέσο μισθό. Όταν ένας εργαζόμενος συμφωνεί σε έναν μεικτό μισθό, αυτό δεν είναι το συνολικό ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση, ούτε αυτό που εισπράττει ο ίδιος.

Από την πλευρά του εργοδότη: Πάνω στον μεικτό μισθό, η επιχείρηση επιβαρύνεται με εργοδοτικές εισφορές (περίπου 22%). Έτσι, για έναν μεικτό μισθό 1.000€, το πραγματικό κόστος για την επιχείρηση πλησιάζει τα 1.220€.

Από την πλευρά του κράτους: Το κράτος αφαιρεί από τον μεικτό μισθό τις ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου (περίπου 13%) και τον φόρο εισοδήματος.

Το αποτέλεσμα: Η συνολική επιβάρυνση (σφήνα) μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει το 40,5% σε ορισμένες κατηγορίες εισοδήματος, κατατάσσοντας την Ελλάδα στις «πρωταθλήτριες» της φορολογίας εργασίας.

Η παγίδα του «φορολογικού πληθωρισμού»

Ένα κρίσιμο ζήτημα είναι και η μη τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας. Ενώ οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται (π.χ. η αύξηση του κατώτατου στα 880€ το 2025), τα αφορολόγητα όρια παραμένουν στάσιμα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να «σπρώχνονται» σε υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια, με το κράτος να απορροφά μεγάλο μέρος των αυξήσεων.

Σε ό,τι αφορά το 2026 οι μισθοί των εργαζόμενων μπαίνουν και πάλι στην «παγίδα» του κατώτατου μισθού.

Ειδικότερα το 2026 ενώ ο κατώτατος μισθός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω (με στόχο τα 930€-950€):

• Για τους μισθωτούς: Αν δεν αυξηθεί το αφορολόγητο όριο, η αύξηση του μισθού θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη φορολόγηση (fiscal drag), περιορίζοντας το καθαρό όφελος.

• Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: Επειδή το τεκμαρτό εισόδημα συνδέεται με τον κατώτατο μισθό, το 2026 θα κληθούν να πληρώσουν υψηλότερο φόρο, παρά τις όποιες ελαφρύνσεις στους συντελεστές.

Ως αντίβαρο βέβαια στις παραπάνω πιέσεις, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την αποκλιμάκωση των ασφαλιστικών εισφορών. Μετά τη μείωση της μίας ποσοστιαίας μονάδας το 2025, ο σχεδιασμός προβλέπει μια επιπλέον μείωση κατά 0,5% έως 1%, φέρνοντας το συνολικό βάρος πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα παραμένει: θα είναι αυτές οι μειώσεις αρκετές για να καλύψουν την απώλεια εισοδήματος από τον πληθωρισμό και τη φορολογική κλίμακα, ή η «πρωτιά» της Ελλάδας στη φορολόγηση της εργασίας θα παραμείνει ακλόνητη;

