Καιρός: Νέα 48ωρη κακοκαιρία προ των πυλών – Η πρόγνωση Μαρουσάκη για την ερχόμενη εβδομάδα

Ήπιος αναμένεται να είναι ο καιρός τα επόμενα 24ωρα στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κάποιες ασθενείς κατά βάση βροχές σε Κυκλάδες, Κρήτη, Δωδεκάνησα και νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα όμως με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ένα νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από αργά το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά μοντέλα, καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα και θα διαρκέσει για περίπου ένα 48ωρο.

Αν και αρχικά θα δώσει ήπια φαινόμενα με βροχές, από το απόγευμα της Κυριακής και από τη δυτική βορειοδυτική Ελλάδα θα ενταθούν και στη διάρκεια της νύχτας θα σαρώσει από τα δυτικά προς τα ανατολικά όλη τη χώρα.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 24/1

Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 14, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 25/1

Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στα δυτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια και από το βράδυ και στα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά, που τη νύχτα θα ενταθούν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις στα δυτικά 6 με 7 και στο Ιόνιο 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά 5 με 6, από το απόγευμα 6 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 26/1

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Η πρόγνωση για την Τρίτη 27/1

Στα κεντρικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης μέχρι το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

