τεύχος 2422
22/01/2026
23.01.2026 06:15

ΚΚΕ: Φουλάρει την προετοιμασία για το 22ο Συνέδριο

τεύχος 2422
22/01/2026
23.01.2026 06:15
kkke_simaia

Στην τελική ευθεία για το 22ο Συνέδριό του βρίσκεται το ΚΚΕ, καθώς οι εργασίες του ξεκινούν την ερχόμενη εβδομάδα (28 – 31 Ιανουαρίου 2026). Στο επίκεντρο των Θέσεων της Κ.Ε. βρίσκεται η μεγαλύτερη ενδυνάμωση και ανάπτυξη του κόμματος, όπως αποτυπώνεται και στο κεντρικό σύνθημα του συνεδρίου: «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον Σοσιαλισμό!».

Οι εργασίες θα ανοίξουν με μεγάλη εκδήλωση την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου στο Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου (Λεωφ. Βεΐκου 139, Γαλάτσι), με ομιλία του γ.γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ενώ θα ακολουθήσει η θεατρική παράσταση «Το Μανιφέστο» του Μπέρτολτ Μπρεχτ (ποιητική απόδοση του «Μανιφέστου του Κομμουνιστικού Κόμματος» των Καρλ Μαρξ και Φρίντριχ Ένγκελς).

Από την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ θα συνεχιστούν στην έδρα του κόμματος, στον Περισσό, με την παρουσίαση της εισήγησης της Κ.Ε. και στη συνέχεια τις ομιλίες των συνέδρων και τη συζήτηση και ψήφιση της Απόφασης του 22ου Συνεδρίου. Η αυλαία θα πέσει το Σάββατο με την εκλογή των μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου του ΚΚΕ.

Μιλώντας στη συνδιάσκεψη της Κομματικής Οργάνωσης Αττικής λίγο πριν από την αυλαία του συνεδρίου, ο Δημήτρης Κουτσούμπας εστίασε στις προσπάθειες αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, λέγοντας ότι αυτό διαμορφώνει «νέα κόμματα – από ακροδεξιών, εθνικιστικών έως νεοαριστερών αποχρώσεων – προκειμένου να απορροφήσουν τη μεγάλη εργατική – λαϊκή δυσαρέσκεια» και έκανε λόγο για συμπληρωματικές διεργασίες για την «αναμόρφωση της Σοσιαλδημοκρατίας».

Μέσα σε αυτό το σκηνικό προειδοποίησε ότι το ΚΚΕ υφίσταται συκοφάντηση και διαστρέβλωση συνολικά της ιστορίας του και των κατακτήσεών του όταν βγαίνει μπροστά, όπως στην περίπτωση της «πρωτοπόρας» στάσης του στο πλευρό των αγωνιζόμενων βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων, με κατηγορίες ότι «καταπατά τη νομιμότητα» και ότι «έχει κάποιου είδους ασυλία».

Αφήνοντας αιχμές κατά Κωνσταντοπούλου, Καρυστιανού και Τσίπρα, σημείωσε ότι αυτό που ενοχλεί είναι η μαζικότητα, η αποφασιστικότητα και η απειθαρχία των δυνάμεων του ΚΚΕ και όχι τα διάφορα σόου στη Βουλή, οι γενικόλογες επικλήσεις στη «δικαιοσύνη» και στον «δημοκρατικό καπιταλισμό».

