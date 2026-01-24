Air France: Επανεκκίνησε τις πτήσεις στο Ντουμπάι μετά τη χθεσινή αναστολή λόγω φόβων για επίθεση στο Ιράν

Κανονικά διεξάγονται από σήμερα οι πτήσεις της Air France προς το Ντουμπάι , μετά την προσωρινή αναστολή τους χθες λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Η γαλλική αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι «παρακολουθεί τις εξελίξεις» στην περιοχή «προκειμένου να διασφαλίσει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των πτήσεων».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα με επιθέσεις εναντίον του Ιράν λόγω της καταστολής του κινήματος διαμαρτυρίας που ξέσπασε πρόσφατα σε ολόκληρη την Ισλαμική Δημοκρατία.

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM, η οποία ανήκει στον ίδιο όμιλο με την Air France, ανέστειλε επίσης τις πτήσεις προς πόλεις της Μέσης Ανατολής μέχρι νεωτέρας.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της Ολλανδίας, η KLM δήλωσε ότι δεν θα πετάξει στον εναέριο χώρο αρκετών χωρών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Ιράκ και του Ιράν.

Προχθές Πέμπτη, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μια «αρμάδα» των ΗΠΑ κατευθύνεται προς τον Κόλπο και ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά το Ιράν, ακόμη και μετά την υποβάθμιση της προοπτικής άμεσης στρατιωτικής δράσης και τη δήλωση ότι η Τεχεράνη φαίνεται να ενδιαφέρεται για συνομιλίες.

