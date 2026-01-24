Air France: Επανεκκίνησε τις πτήσεις στο Ντουμπάι μετά τη χθεσινή αναστολή λόγω φόβων για επίθεση στο Ιράν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Κανονικά διεξάγονται από σήμερα οι πτήσεις της Air France προς το Ντουμπάι , μετά την προσωρινή αναστολή τους χθες λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή.
Η γαλλική αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι «παρακολουθεί τις εξελίξεις» στην περιοχή «προκειμένου να διασφαλίσει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας των πτήσεων».
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα με επιθέσεις εναντίον του Ιράν λόγω της καταστολής του κινήματος διαμαρτυρίας που ξέσπασε πρόσφατα σε ολόκληρη την Ισλαμική Δημοκρατία.
Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM, η οποία ανήκει στον ίδιο όμιλο με την Air France, ανέστειλε επίσης τις πτήσεις προς πόλεις της Μέσης Ανατολής μέχρι νεωτέρας.
Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της Ολλανδίας, η KLM δήλωσε ότι δεν θα πετάξει στον εναέριο χώρο αρκετών χωρών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του Ιράκ και του Ιράν.
Προχθές Πέμπτη, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι μια «αρμάδα» των ΗΠΑ κατευθύνεται προς τον Κόλπο και ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά το Ιράν, ακόμη και μετά την υποβάθμιση της προοπτικής άμεσης στρατιωτικής δράσης και τη δήλωση ότι η Τεχεράνη φαίνεται να ενδιαφέρεται για συνομιλίες.
