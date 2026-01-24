search
ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026 01:17
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.01.2026 00:04

Γιαννακοπούλου: «Είπαμε να κάνουμε διεύρυνση, δεν θα πάρουμε και τον Λαφαζάνη» – Εκτός θέσης του ΠΑΣΟΚ η Διαμαντοπούλου για τα ενεργειακά

24.01.2026 00:04
Giannakopoulou

Για τα ενεργειακά θέματα και την απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο μίλησε μεταξύ άλλων η Νάντια Γιαννακοπούλου, στο Action24, το βράδυ της Παρασκευής.

Η κα Γιαννακοπούλου μεταφέροντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ για τις ενεργειακές συμφωνίες που έγιναν μεταξύ της ελληνικής και της αμερικανικής κυβέρνησης για το LNG, είπε πως το κόμμα της είναι υπέρ γιατί «βοηθούν την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης και την απεξάρτηση από τη Ρωσία».

Πάνω σε αυτό η κα Γιαννακοπούλου πρόσθεσε πως «είπαμε να κάνουμε διεύρυνση αλλά δεν θα πάρουμε τον Λαφαζάνη» υπό το πρίσμα της φιλορωσικής θέσης που πρεσβεύει.

Ερωτώμενη σχετικά με την πρόσφατη δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου στα parapolitika.gr, όπου υποστηρίζει την άποψη ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η πολιτική του «μπαζούκα» και να εφαρμοστούν αντίποινα με διακοπή της συμφωνίας για αγορά αμερικανικού LNG και η ακύρωση της συμφωνίας για αγορά αμερικανικών οπλικών συστημάτων από τις ευρωπαϊκές χώρες, η κα Γιαννακοπούλου αν και διατηρώνοντας κάποιες επιφυλάξεις για το τι ακριβώς είπε και σε ποιο πλαίσιο, απάντησε πως «αυτό σίγουρα δεν είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ για τις ενεργειακές συμφωνίες. Σας το λέω με πεποίθηση».

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης από την ΑΑΔΕ: «Δείχνει τον δρόμο για το πώς πρέπει να λειτουργεί το Δημόσιο»

Μηνύματα Σαμαρά στην εκδήλωση για Βαλυράκη: Το δήθεν επιτελικό κράτος των 60-65 υπουργών/υφυπουργών κι ο πατριωτισμός που ενώνει

«Καρφί» Κακλαμάνη κατά Κικίλια για την «υιοθεσία» του παιδιού του άτυχου Λιμενικού: «Οι υπουργοί να κοιτούν τα του υπουργείου τους»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για χτύπημα στο Ιράν – Ακυρώνονται πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή

earthquake_seismos_0812_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Τουρκία – Αισθητός και στη Μυτιλήνη

Giannakopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννακοπούλου: «Είπαμε να κάνουμε διεύρυνση, δεν θα πάρουμε και τον Λαφαζάνη» – Εκτός θέσης του ΠΑΣΟΚ η Διαμαντοπούλου για τα ενεργειακά

trump zelensky florida
ΚΟΣΜΟΣ

Φουντώνει το παζάρι για την Ουκρανία: Ασφυκτικές πιέσεις στον Ζελένσκι ώστε να δώσει το Ντονέτσκ – Το «τυράκι» και το αδιέξοδο

glyfada kakokairia
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές της κακοκαιρίας στην Αττική: Το χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nero new
ΕΛΛΑΔΑ

Υλίκη: Επιστρέφει το νερό στη λίμνη μετά τις βροχές και τα χιόνια

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Με δωρεά πέντε εταιρειών η προμήθεια νέου Συστήματος Επικοινωνιών και Καταγραφής Φωνής της ΥΠΑ

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

ksanthi-karnavali-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Κοντεύει να «ξεπεράσει» το Ρίο η Ξάνθη – Μία περιουσία θέλει η επίσκεψη στο καρναβάλι

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24.01.2026 01:02
trump iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για χτύπημα στο Ιράν – Ακυρώνονται πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή

earthquake_seismos_0812_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Τουρκία – Αισθητός και στη Μυτιλήνη

Giannakopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιαννακοπούλου: «Είπαμε να κάνουμε διεύρυνση, δεν θα πάρουμε και τον Λαφαζάνη» – Εκτός θέσης του ΠΑΣΟΚ η Διαμαντοπούλου για τα ενεργειακά

1 / 3