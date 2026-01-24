Γιαννακοπούλου: «Είπαμε να κάνουμε διεύρυνση, δεν θα πάρουμε και τον Λαφαζάνη» – Εκτός θέσης του ΠΑΣΟΚ η Διαμαντοπούλου για τα ενεργειακά

Για τα ενεργειακά θέματα και την απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο μίλησε μεταξύ άλλων η Νάντια Γιαννακοπούλου, στο Action24, το βράδυ της Παρασκευής.

Η κα Γιαννακοπούλου μεταφέροντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ για τις ενεργειακές συμφωνίες που έγιναν μεταξύ της ελληνικής και της αμερικανικής κυβέρνησης για το LNG, είπε πως το κόμμα της είναι υπέρ γιατί «βοηθούν την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης και την απεξάρτηση από τη Ρωσία».

Πάνω σε αυτό η κα Γιαννακοπούλου πρόσθεσε πως «είπαμε να κάνουμε διεύρυνση αλλά δεν θα πάρουμε τον Λαφαζάνη» υπό το πρίσμα της φιλορωσικής θέσης που πρεσβεύει.

Ερωτώμενη σχετικά με την πρόσφατη δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου στα parapolitika.gr, όπου υποστηρίζει την άποψη ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η πολιτική του «μπαζούκα» και να εφαρμοστούν αντίποινα με διακοπή της συμφωνίας για αγορά αμερικανικού LNG και η ακύρωση της συμφωνίας για αγορά αμερικανικών οπλικών συστημάτων από τις ευρωπαϊκές χώρες, η κα Γιαννακοπούλου αν και διατηρώνοντας κάποιες επιφυλάξεις για το τι ακριβώς είπε και σε ποιο πλαίσιο, απάντησε πως «αυτό σίγουρα δεν είναι η θέση του ΠΑΣΟΚ για τις ενεργειακές συμφωνίες. Σας το λέω με πεποίθηση».

